Sorti sur blessure face aux Kings, Alperen Sengun a évité une grave blessure mais il devrait quand même rejoindre l’infirmerie de Houston pour plusieurs semaines. Sa saison 2023-24 est, sauf surprise, déjà terminée.

Le verdict n’est pas vraiment joyeux mais en voyant le visage rongé par la douleur d’Alperen Sengun en quittant ses coéquipiers, on pensait que son absence se compterait plus en mois qu’en semaines. Fort heureusement, les toubibs des Rockets ont visiblement un diagnostic autrement plus optimiste. Le pivot turc souffrirait d’une grosse entorse de la cheville. Selon Shams Charania de The Athletic, il faudra plusieurs semaines à Sengun pour se remettre et il ne devrait pas remettre les pieds sur un terrain d’ici la fin de la saison régulière.

“Sources tell me Alperen Sengun has suffered a Grade 3 right ankle sprain, he will miss several weeks… tremendous sigh of relief, but this likely ends his regular season.”

NBA Insider @ShamsCharania on the Rockets young superstar. pic.twitter.com/CBYT8UiWiD

— Stadium (@Stadium) March 12, 2024

Shams dit bien saison régulière car que se passerait-il si Houston parvenait à décrocher une place au Play-in voire en Playoffs ? Cela reste néanmoins hautement improbable puisque les Rockets comptent presque 5 matchs de retard sur Golden State, 10ème avec encore 17 matchs à jouer. Autant dire que les fusées ont de bonnes chances de voir la postseason à la télé une fois de plus.

Si les Playoffs ne sont pas au rendez-vous cette année au Toyota Center, il y aura quand même des motifs de satisfaction pour Houston. Outre la bonne intégration des vétérans et une équipe nettement plus sérieuse que par le passé, il y a les progrès des jeunes et notamment d’Alperen Sengun. Avec 21 points, 9 rebonds et 5 passes de moyenne, le pivot a prouvé qu’il incarnait le patron du présent et du futur chez les Rockets. Il a flirté avec le All-Star Game et il était considéré comme l’un des favoris pour le trophée de Most Improved Player.

On dit bien était car si la saison régulière de Sengun s’arrête aujourd’hui, le Turc aura disputé 63 matchs, soit 2 de moins que la limite fixée par la NBA pour les récompenses de saison. Pas de MIP donc pour Alpy ni même de place dans une All-NBA Team. Une issue cruelle pour un bonhomme qui aura éclaboussé la régulière de sa classe, lâchant récemment son meilleur match en carrière face à notre Victor Wembanyama national. Rendez-vous en octobre prochain pour de nouvelles dingueries.

