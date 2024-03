“Seulement” sept matchs cette nuit en NBA mais bien des enseignements au petit matin, au moment d’avaler le café avec les croissants. On vous raconte tout ça dans le résumé NBA made in TrashTalk.

Les résultats de la nuit

Knicks – Sixers : 106 – 79 (stats)

Grizzlies – Wizards : 109 – 97 (stats)

Thunder – Pacers : 111 – 121 (stats)

Spurs – Rockets : 101 – 103 (stats)

Jazz – Celtics : 107 – 123 (stats)

Clippers – Wolves : 100 – 118 (stats)

Kings – Bucks : 129 – 94 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Seulement 2 rebonds et une interception en 21 minutes pour Nico Batum avec les Sixers.

Beaucoup de maladresse mais un vrai match de couteau suisse pour Bilal Coulibaly à Washington

Victor Wembanyama a signé un double-double mais Dillon Brooks lui a fait faire des cauchemars.

Encore un match plein d’impact pour Rudy Gobert mais une fin amère avec une mauvaise chute et des douleurs au niveau des côtes…

Le highlight de la nuit

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

Les classements

Le programme de la nuit prochaine