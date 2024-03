Josh Hart a mené les New York Knicks a une victoire 106 à 79 contre les Philadelphia Sixers. L’ailier a émerveillé le Madison Square Garden en réalisant une performance digne des meilleurs intérieurs de la NBA. 20 points, 19 rebonds et 10 passes décisives en 39 minutes sur la parquet.

Il reste cinq minutes dans le troisième quart-temps lorsque Jalen Brunson conclut un lay-up après avoir été lancé en transition par Josh Hart, la dixième offrande de la soirée pour l’ancien de Villanova. En deux quarts-temps et demi, le numéro 3 des Knicks a validé le triple-double le plus rapide de sa carrière.

Josh Hart est un des joueurs les plus polyvalents de la Grande Ligue. Ce match contre les Philadelphia Sixers est déjà le quatrième triple-double de sa saison (et de sa carrière), peut-être le plus impressionnant :

10-10-10 contre le Jazz, le 30 janvier 2024

23-10-12 contre les Mavs, le 8 février 2024

13-19-10 contre les Cavs, le 3 mars 2024

20-19-10 contre les 76ers, le 12 mars 2024

.@joshhart is now the sixth Knick in franchise history to record at least four triple-doubles in a single season 🔥🔥 pic.twitter.com/9H6Di8p7LY

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 13, 2024



Une augmentation récente de sa productivité qui s’explique par la confiance immense que lui donne Tom Thibodeau. L’ailier est titulaire depuis une vingtaine de matchs à New-York et ce passage dans le cinq majeur a complètement changé le visage de sa saison.

Les 19 rebonds sont ce qui ressort le plus de la performance de Josh Hart, mais c’est déjà la troisième fois de sa carrière qu’il atteint cette marque depuis le début de son aventure en NBA. Malgré son mètre 93, il est d’une activité remarquable dans l’exercice et a aidé son équipe à complètement dominer cet aspect du jeu contre les Sixers ce soir (51 rebonds à 31).

Cette victoire contre Philadelphie était primordiale. Les deux équipes ne sont pas dans une grande dynamique et se battent pour tenter d’éviter le Play-In en fin de saison. Grâce à ce succès, les Knicks s’accrochent à la quatrième place de la Conférence Est et s’offrent un léger matelas de deux matchs d’avance sur les septièmes.