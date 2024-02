Carmelo Anthony : “Je n’ai pas quitté New York, Phil Jackson m’a mis dehors”

Retraité des parquets NBA, Carmelo Anthony a désormais tout le temps du monde pour revenir en détail sur sa riche carrière. Pour le podcast de son pote Dwyane Wade, l’ailier All-Star est revenu sur son départ des Knicks en 2017. Visiblement, la pilule n’est toujours pas passée.

Si Carmelo Anthony n’a jamais rien gagné avec les New York Knicks, l’ailier n’en reste pas moins un joueur qui a marqué les esprits du côté de Gotham. 7 saisons, plus de 10 000 points avec les Knicks et un statut de chouchou du public du Madison Square Garden. Si l’histoire d’amour entre Melo et New York avait très bien débuté, elle ne s’est par contre pas très bien finie, la faute notamment à un conflit opposant la superstar et le président newyorkais de l’époque, Phil Jackson.

Entre petites phrases par presse interposée et tensions en interne, la relation entre les deux hommes avaient atteint le point de non-retour. Cela avait notamment coûté son poste à Phil Jackson, qui avait été débarqué en juin 2017 après un mandat particulièrement décevant à la direction sportive. Carmelo Anthony n’aura même pas le temps de savourer le départ de son boss puisqu’il sera échangé à son tour au Thunder en septembre de la même année.

Au micro du podcast de son grand pote Dwyane Wade, Melo est revenu sur son départ de la franchise et il en garde toujours un goût amer mais surtout une rancune tenace envers Jackson.

“Quand j’ai quitté New York, je n’ai pas quitté New York. J’ai été poussé hors de New York, Phil [Jackson] m’a poussé hors de New York. J’ai eu du mal à quitter New York”.

On peut comprendre le bonhomme puisque le départ de Carmelo Anthony des Knicks en 2017 (où il décroche notamment sa dixième et dernière étoile de All-Star) marque le début du déclin de la carrière du joueur, avec un rôle de plus en plus réduit et des expériences au Thunder, puis aux Rockets, aux Blazers et enfin aux Lakers avec son grand pote LeBron James.

On apprend également dans la vidéo que l’ailier n’a pas aimé la manière de faire des Rockets, qui l’avaient coupé au bout d’une dizaine de matchs sous prétexte que le fit n’était pas bon. Après cet épisode, l’ailier était resté éloigné des terrains pendant plusieurs mois avant de se voir offrir une nouvelle chance à Portland aux côtés de Damian Lillard.

Source texte : The Why