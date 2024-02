Surprise cette nuit du côté Warriors puisque Klay Thompson a commencé le match sur le banc pour la première fois depuis 2012. Cela ne l’a pas empêché de sortir une perf’ XXL pour guider Golden State vers la victoire, Manu Ginobili style.

Durant sa carrière longue de 16 saisons, Manu Ginobili n’a été titulaire qu’à 349 reprises sur 1 057 matchs joués. Mais il a été un membre crucial de quatre titres de champion NBA, il a été deux fois All-Star, deux fois membre de la All-NBA Third Team, une fois Sixième Homme de l’Année, et surtout il est entré au Hall of Fame en 2022.

C’est ce gars que Klay essaye désormais d’imiter.

“J’ai pensé à Manu Ginobili” a déclaré Klay Thompson en référence à son nouveau rôle de remplaçant. “Ce gars a quatre bagues de champion et une médaille d’or (olympique), et il est sorti du banc pendant toute sa carrière. Je ne pense pas que quelqu’un dévalorise sa place au Hall of Fame, car il est l’un des plus grands.”

Difficile en effet de trouver un meilleur exemple que Manu quand on est arrière et qu’on possède un rôle de remplaçant. C’est la nouvelle réalité pour Klay Thompson, l’un des piliers de la dynastie Warriors aux côtés de Stephen Curry mais globalement en difficulté cette saison.

Réponse de Hall of Famer 👏 https://t.co/HxCpWmkNAj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2024

Le Splash Brother a récemment déclaré qu’il était ouvert à un rôle réduit dans sa franchise de cœur, faisant notamment référence à Reggie Miller, Ray Allen, et désormais Manu Ginobili. Non pas que c’est facile, surtout pour un compétiteur comme Klay qui était l’un des meilleurs joueurs à son poste avant ses deux grosses blessures (2019 et 2020). Mais cela semble nécessaire. Autour pour lui que pour les Warriors.

“Le fait de sortir du banc, ça m’a donné les jambes, surtout en back-to-back. […] J’ai embrassé cette opportunité. J’ai réalisé que je ne voulais pas aller au All-Star Break sur une mauvaise note et j’ai joué mon meilleur match de la saison.” – Klay, après Jazz -Warriors cette nuit.

35 points en 28 minutes, 6 rebonds, 13/22 au tir dont 7/13 du parking.

Pour son premier match en tant que remplaçant depuis 2012, Klay Thompson a mis le feu à Salt Lake City avec une performance vintage. On verra quel rôle va lui donner Steve Kerr pour le reste de la saison, mais Thompson en Sixième Homme (avec Brandin Podziemski à sa place) est une vraie piste.

Surtout si ça permet aux Warriors de consolider leur très bonne dynamique actuelle.

Source texte : NBC Sports Warriors

All 35 POINTS from Klay's special night ☔🔽 pic.twitter.com/c34GqIjcHV

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 16, 2024