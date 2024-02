C’est peut-être une petite révolution qui s’amorce, mais on s’en tiendra ce matin aux faits : pour la première fois depuis 12 ans, Klay Thompson n’était pas titulaire dans un match de basket-ball officiel des Golden State Warriors. Sa fais draule hein ?

Une page s’est tournée cette nuit.

A voir si ce match des Warriors dans l’Utah était la première (page) d’un nouveau livre pour les Dubs, ou un simple essai pour faire causer – on en doute – mais une chose est certaine : ça nous a fait bizarre.

Klay Thompson est sorti du banc, pour la première fois depuis sa saison rookie en 2012, ça commençait à remonter. Le rookie Brandin Podziemski avait pris sa place, il le mérite et il était d’ailleurs – encore et avec Klay – sur le terrain lors du money time, et c’est donc possiblement une fin de parcours pour les Splash Brothers en tant que starters. Les Splashs Starters ne sont plus, comme si deux frères l’étaient toujours mais que leur père – Steve Kerr – et leur mère – les Warriors – s’étaient séparés d’un commun accord. Très imagé c’est vrai mais n’oubliez jamais qu’ici on est des conteurs, pas simplement des rédacteurs.

Ce qu’il faut retenir de cette première depuis un bail ? Que Klay Thompson a forcément – à d’autres hein – pris cher au niveau de l’égo mais qu’on imagine que le move a été bien accompagné par la communauté Dubs, à tel point que Klay, dans son originalité propre, a fêté cette première avec… 35 pions, à 13/22 au tir, en 28 minutes.

35 points à 13/22 au tir dont 6/13 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 2 passes en 28 minutes

L’un des meilleurs matchs de la saison de Klay, malgré un énorme parpaing envoyé dans le money time qui a permis à Collin Sexton d’avoir le droit… d’en envoyer un à son tour. Victoire de GS pour fêter ce virage à 180 degrés. Klay Thompson claque sa pire saison au scoring depuis dix ans (17 points par match) mais une nouvelle condition de remplaçant pourrait redonner du poil de la bête au shooteur, en prenant tout de même en compte le fait qu’il a besoin des écrans de Draymond et de la place offerte par le mouvement de Steph pour exister. Mais en réfléchissant bien, à part les premiers tiers de match et des rotations à travailler, voir Klay débuter les matchs sur le banc ne changera pas “fondamentalement” le contenu des matchs des Warriors en terme de rotation. C’est dans la tête comme dirait l’autre !