Le récap NBA du jour : déjà 1000 points en NBA pour Wemby, Drew Eubanks frappé par Isaiah Stewart

La saison NBA est déjà plus qu’à moitié passée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Rich Paul l’assure : LeBron James est concentré uniquement sur les Lakers (Source : Lakers Daily)

Pour Carmelo Anthony, le responsable de la fin de son passage à New York s’appelle Phil Jackson (Source : The Why with Dwyane Wade)

Les Rockets croient toujours en Jalen Green, et espèrent une grosse progression de sa part (Source : Rockets Wire)

