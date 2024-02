Drew Eubanks frappé par Isaiah Stewart… avant le match Suns – Pistons !

Ici, on est un peu habitués des barfights, comprenez bonnes grosses bastons, pendant les matchs NBA. Cette fois, le scénario est plus particulier car Drew Eubanks et Isaiah Stewart ont eu une altercation… alors que l’intérieur des Suns arrivait à la salle. Stewart, auteur d’un coup de poing, a été interpellé et n’a donc pas disputé la rencontre.

“Un échange de mots” selon Drew Eubanks, qui aurait fini en tête contre tête puis en coup de poing de la part d’Isaiah Stewart. Et une intervention de la police présente sur place pour séparer les deux hommes et embarquer Stewart, auteur du coup. Ce dernier a été relâché dans la soirée, mais n’a pas disputé la rencontre.

Les éléments ne sont pour l’instant pas plus clairs, mais la NBA va très certainement enquêter pour comprendre ce qu’il s’est passé et sanctionner le ou les responsables. Les Suns, dans un communiqué relayé par ESPN, ont déploré un acte de violence inacceptable de la part du joueur des Pistons.

“Le coup sur Drew Eubanks n’était pas provoqué, et ce genre d’actes de ce genre sont intolérables. Nous supportons Drew, et nous continuerons à travailler avec les autorités locales et la NBA.” – Communiqué des Suns.

Cela n’a pas aidé la rencontre à bien se dérouler, puisqu’au bout de six minutes seulement, Devin Booker s’est retrouvé expulsé pour deux fautes techniques. Un climat ultra tendu, que Kevin Durant a regretté dans sa conférence d’après-match.

“Gardons le jeu au coeur de nos préoccupations. Ce qui est arrivé avant le match est malheureux, nous sommes sensés être une grande fratrie. Mais je peux comprendre que les gars s’énervent. Nous essayons d’éviter ceci dans cette ligue, j’espère qu’on va vite passer à autre chose. Nous supportons tous Drew.” – Kevin Durant, via ESPN

Côté Pistons, le son de cloche n’est évidemment pas le même. Monty Williams, de retour à Phoenix après avoir été remercié l’été dernier, n’a pas apprécié que son ancienne franchise s’adjuge le droit de publier un communiqué sans même avoir l’ensemble des éléments permettant d’expliquer clairement les faits.

“Il faut réunir toutes les informations, la NBA ouvrira une enquête. Pour moi, publier un communiqué serait un poil irresponsable. Je sais que les Suns ont dit que ce n’était pas provoqué… Je pense que c’est irresponsable. Personne ne sait vraiment. Cela n’aurait pas du arriver. Il faut d’abord prendre le temps de réunir toutes les informations, et ensuite seulement, vous pouvez communiquer.” – Monty Williams

La NBA publiera très certainement un communiqué dans les heures/jours à venir pour détailler cette histoire et éventuellement donner des sanctions aux responsables.

