En octobre 2022, Nate Robinson déclarait souffrir d’insuffisance rénale. Presque 18 mois plus tard, l’ancien meneur de poche est toujours traité pour cette condition et est encore en attente d’une transplantation.

Voilà plus de cinq ans que Nate Robinson, âgé de 39 printemps, souffre d’insuffisance rénale. L’ancien meneur NBA avait annoncé cette nouvelle en 2022 après déjà plusieurs années de lutte afin de devenir une voix et un exemple pour ceux souffrant du même problème médical.

11-year NBA veteran Nate Robinson – a three-time Slam Dunk Contest champion – announces he is battling renal kidney failure and is undergoing treatment. 🙏🏽 pic.twitter.com/VICvjXOW7k

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2022

Interrogé sur le sujet par Sam Yip de HoopsHype, Nate Robinson a expliqué à quoi ressemblait son quotidien depuis son diagnostic.

“Je vis une journée à la fois. C’est difficile, mais en même temps, j’adore les challenges. Chaque jour est un jour différent pour moi. J’essaie juste d’être en harmonie avec Dieu. J’essaie de lui demander d’avoir la force de traverser ce que je traverse. Je recherche toujours un rein aujourd’hui. Je fais des dialyses trois fois par semaines pendant quatre heures. Ils nettoient mon sang et chassent les toxines de mon corps, je me sens de mieux en mieux chaque jour. Il y a des jours plus compliqués que d’autres tout de même, mais je me sens chanceux et heureux de pouvoir encore voir mes enfants et faire les choses que j’aime faire. Donc mon parcours a été compliqué, mais c’est une belle aventure, pleine de sensations.”

Ce témoignage rappelle qu’il est toujours très compliqué d’obtenir une transplantation rénale et que trouver un organe compatible peut prendre énormément de temps..

Mais lorsque l’ancien triple vainqueur du Dunk Contest évoque le fait qu’il puisse faire ce qu’il aime, on se rappelle qu’il s’était notamment mis à la boxe pour un combat (de courte durée) contre Jake Paul fin 2020 et qu’il participait encore à la Big 3 League en 2023.

Nate Robinson est dans la vie ce qu’il était sur le terrain ou sur un ring, un combattant et un exemple pour ceux qui l’entourent. L’ancien des Knicks et des Bulls reste positif, malgré une solution pérenne qui tarde à voir le jour pour le moment.

