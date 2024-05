Mike Budenholzer : un salaire de 10 millions par an pour coacher les Suns

On a appris en cette fin de semaine que Mike Budenholzer sera le nouveau coach des Suns à partir de la saison prochaine, lui qui remplace Frank Vogel tout juste viré. On connaît désormais le montant de son nouveau contrat. Spoiler, Bud sera très bien payé !

Les meilleurs coachs NBA touchent beaucoup moins que les meilleurs joueurs de la Ligue, mais ils ne sont pas à plaindre non plus.

Mike Budenholzer – nouvel entraîneur des Suns, double Coach de l’Année et champion NBA en 2021 avec Milwaukee, vient de trouver un accord sur un contrat de 50 millions de dollars sur 5 ans avec Phoenix. 50 sur 5, ça fait 10 millions la saison (sans blague), soit le cinquième salaire le plus élevé à l’année derrière Steve Kerr (17,5 millions aux Warriors), Gregg Popovich (16 millions aux Spurs), Erik Spoelstra (15 millions au Heat) et Monty Williams (13 millions aux Pistons).

Mike Budenholzer has agreed to terms on a five-year, $50-plus million deal to become the new head coach of the Phoenix Suns, league sources tell @TheAthletic @Stadium. Suns land the two-time NBA Coach of the Year and Arizona native. pic.twitter.com/FknlqMY6nD

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2024

Le proprio des Suns Mat Ishbia n’est pas du genre à hésiter quand il faut sortir le chéquier pour se donner les moyens de ses ambitions. En voici une nouvelle preuve. Mike Budenholzer, né à Holbrook en Arizona, était probablement le meilleur candidat disponible pour tenter de redresser les Suns après le fiasco de cette saison. Sa priorité numéro 1 sera de maximiser le trio offensif Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal, ce que Frank Vogel et son staff n’ont pas réussi à faire.

Pour rappel, l’an dernier, Ishbia avait signé Vogel pour cinq saisons également et 31 millions de dollars. La facture est salée…

With the hiring of Mike Budenholzer now official, the Suns will technically be paying over $16 million per year for their head coach.

Budenholzer will earn around $10 million annually, per @ShamsCharania, but Frank Vogel is also owed over $6 million per year through 2027-28. pic.twitter.com/FSXeLu42J1

— Evan Sidery (@esidery) May 10, 2024

Sources texte : The Athletic, Arizona Sports