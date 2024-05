Alors que l’embrouille entre Kendrick Lamar et Drake rythme actuellement notre bas monde, en voici une autre qui rythme actuellement la planète NBA : Shaquille O’Neal vs Shannon Sharpe. Tout a commencé quand Shaq a dit à Nikola Jokic que Shai Gilgeous-Alexander aurait mérité d’être MVP à sa place.

On vous remet la scène juste en dessous.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Shannon Sharpe – ancien joueur NFL qui est devenu une groupie de LeBron James véritable figure médiatique dans le monde du sport US et notamment la NBA – fait partie de ceux qui ont critiqué Shaq pour sa sortie.

“Il ne l’admettra sans doute jamais, mais Shaq est sans doute un peu jaloux de voir tous ces gars gagner des titres de MVP. Je sais que Shaq a quatre titres NBA et trois titres de MVP des Finales. Mais il devrait être dans la discussion du GOAT, et son nom n’est jamais mentionné. Il n’est jamais devant Magic, LeBron, Jordan, Kareem, Russell. Il est un peu jaloux de ça mais il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Si Shaq avait eu mon éthique de travail, il aurait terminé avec 40 000 points. Il n’a pas pris sa carrière assez au sérieux. Shaq aurait dû avoir cinq MVP, sept titres. Et là il voit Nikola Jokic, qui n’est pas aussi dominant que lui, gagner son troisième MVP en quatre ans.” – Shannon Sharpe

Shaquille O’Neal a entendu tout ça, et n’a pas du tout apprécié. Voici ce qu’il a envoyé sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DR. SHAQUILLE O’NEAL Ed.D. (@shaq)

On vous épargne la traduction complète mais en gros, Shaquille O’Neal accuse Shannon Sharpe de vouloir faire du clic à tout prix, et indique que ce dernier n’a aucune crédibilité sachant qu’il ne fait pas partie – contrairement à lui – des dix meilleurs joueurs all-time dans son sport (Sharpe était tight end en NFL, et a été élu au Hall of Fame en 2011). Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que Sharpe ne réponde.

“Je n’ai jamais dit que j’étais meilleur que Shaq. Mais moi, j’ai obtenu ce que j’ai obtenu parce que j’ai travaillé dur. […] Oui Shaq, tu as plus d’argent que moi. Tu es plus célèbre, tu es plus connu. Mais jamais personne ne dira de moi que j’étais paresseux ou que j’ai triché avec moi-même.”

NO BACK TRACK🚶🏾‍♂️NO BEEF 🥩 JUST CONTEXT 📄 https://t.co/CAxXM6sJ0T

— shannon sharpe (@ShannonSharpe) May 10, 2024

C’en était trop pour Shaq, qui a carrément décidé d’enregistrer une diss track dans la foulée pour se lâcher contre Shannon Sharpe. “T’es largement en dessous de moi”, “t’es soft” font partie des nombreuses piques qu’on retrouve dans ce son.

Ayant sorti pas moins de quatre albums de rap durant les années 1990, Shaquille O’Neal a toujours eu la rime facile. Et ce n’est pas la première fois qu’il règle ses comptes en balançant des punchlines derrière un micro. Il l’a fait notamment avec son ancien coéquipier Kobe Bryant en 2008 quand ce dernier a perdu en Finales NBA avec les Lakers, ou avec Damian Lillard – autoproclamé meilleur basketteur/rappeur – dix ans plus tard.

Alors, vous êtes de quel côté ? Shaq ? Sharpe ? Aucun des deux ?