Si les fans de NBA connaissent aujourd’hui le visage de Shannon Sharpe pour son duo avec Skip Bayless sur le plateau de l’émission Undisputed, le présentateur à la grosse voix de Fox Sports a tout d’abord percé en NFL, et ce à plusieurs niveaux. Focus sur une figure atypique du paysage NBA.

Si le nom de l’émission Undisputed ne vous évoque rien, vous passez à côté de l’une de ces émissions qui structurent le paysage médiatique du sport américain. Ces émissions aux plateaux immenses dédiés à des discussions et des débats, souvent très clivants afin de pouvoir surfer ensuite sur divers polémiques. À ce petit jeu-là, Shannon Sharpe et Skip Bayless sont particulièrement doués, ce qui fait le bonheur de la chaîne Fox Sports qui n’est pas à plaindre niveau d’audience, avec une moyenne dépassant aujourd’hui les 300 000 spectateurs.

Si Sharpe et Bayless cartonnent aujourd’hui en tant qu’hôtes de l’un des plus gros talk-shows sportifs des États-Unis, le premier nommé n’est pas arrivé sur le devant de la scène médiatique par hasard : Shannon Sharpe est une légende des années 90… en NFL. Oui, cela peut paraître surprenant pour un analyste parlant beaucoup de NBA et notamment de LeBron James (on y reviendra un peu plus tard). Non seulement Sharpe n’a jamais mis un pied dans la Grande Ligue, mais le basketball n’est en plus même pas son sport d’origine !

Des terrains NFL jusqu’aux plateaux TV à encenser LeBron James

Drafté en NFL en 1990 par les Broncos de Denver, le Hall of Famer évolue durant 13 saisons entre Denver et Baltimore, au poste de tight end où il s’est imposé comme l’un des meilleurs de l’histoire avec en prime trois Super Bowls remportés (1997, 1998, 2000). Une fois retiré de la NFL, Sharpe rejoint la chaîne CBS Sports pour y intégrer l’émission d’avant-match The NFL Today. Il marque par sa voix grave mais est d’abord moqué pour ses défauts de prononciation, avec des commentaires qui virent régulièrement au racisme. Sharpe restera au sein de l’émission de 2004 à 2010. Mais les raisons de son départ sont quelque peu sombres, en particulier au vu du timing de cette séparation. À l’époque, Shannon Sharpe était en effet accusé d’agression sexuelle, harcèlement et menaces de mort par une femme du nom de Michele Bundy. Les charges seront finalement abandonnées.

Après être passé par des rédactions et divers podcasts, Sharpe rejoint donc Skip Bayless pour former un duo explosif sur le plateau de Fox Sports en démarrant l’émission Undisputed en 2016. Si Bayless est bien connu pour être le hater numéro 1 de LeBron James, à l’inverse Sharpe est son plus grand fan et n’hésite pas à le faire passer pour le GOAT. Littéralement.

Le best-of de Shannon Sharpe

Très actif sur Twitter, Shannon aime passionnément répondre à ses détracteurs, et s’embrouille même parfois avec des superstars NBA. Genre ? Genre Kevin Durant en avril 2021, après que Sharpe ait pris au sérieux une fake quote concernant KD.

Ole Shannon refuses to respond to me. Yo Shannon why are u using your platform to push fake quotes about me??? — Kevin Durant (@KDTrey5) April 13, 2021

Shannon went on tv responding to this quote like I actually said this. Gullible fans will believe it, or say “you was thinking this anyway” it’s comedy at this point https://t.co/heKXs8iOuE — Kevin Durant (@KDTrey5) April 13, 2021

We can talk in front of everybody, it ain’t that serious Shannon, u go on tv in front of everybody pushing fake shit but now u wanna talk in private??? Why u lying on tv Shannon??? — Kevin Durant (@KDTrey5) April 13, 2021

Des débats avec Skip Bayless, des embrouilles sur Twitter, mais aussi un podcast nommé Club Shay Shay où il accueille régulièrement des grands noms du basket et du foot US, entre autres. Récemment, Dwight Howard est venu lui rendre une petite visite, John Salley également, ainsi que Magic Johnson himself. Mais toujours pas de LeBron par contre…

Voilà donc ce qu’est Shannon Sharpe : un entertainer excentrique au goût prononcé pour le cyborg d’Akron, ancienne légende de NFL reconvertie en pseudo-analyste sportif aux côtés du tout aussi célèbre Skip Bayless. Un personnage qui permet de braquer un peu plus les projecteurs sur la NBA, quitte à irriter parfois les fans qui l’écoutent.