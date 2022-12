Aux Warriors depuis son arrivée en NBA il y a maintenant une bonne décennie, Draymond Green est pour l’instant l’homme d’une seule franchise. Mais alors que sa situation contractuelle va bientôt devenir un vrai sujet à Golden State, on peut se demander où la grande gueule des Dubs va terminer sa carrière…

« Je veux jouer 4 ou 5 ans de plus. Cela serait suffisant pour moi. »

Voilà ce qu’a déclaré Draymond Green à Marc J. Spears d’Andscape dans une récente interview concernant son avenir dans la Grande Ligue. Aujourd’hui âgé de 32 ans et se montrant plutôt en jambes sur ce début de saison 2022-23 (9 points, 6 rebonds, 7 passes de moyenne à 60% au tir, avec quasiment 1 contre et 1 interception), Draymond possède probablement encore quelques années devant lui. Reste à voir s’il les fera dans la seule équipe qu’il connaît depuis son arrivée en NBA.

Draymond Green talks Jordan Poole, #Lakers trade rumors and how long he wants to play #Warriors defensive ace opened up about his relationship with Poole after ‘the punch,’ playing his entire career with one team, his contract and more with @andscape. https://t.co/PcIZfttjeV

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) December 2, 2022