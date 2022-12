Réputée pour être une ligue très indulgente sur la règle du « marcher », la NBA a visiblement décidé de resserrer (un peu) les boulons à ce niveau-là. C’est en tout cas ce que disent les derniers chiffres sur ce premier quart de saison régulière 2022-23.

C’est l’insider Marc Stein qui a balancé la stat après avoir checké auprès de la Ligue : cette saison, les arbitres sifflent en moyenne 2,9 « marcher » par match, contre seulement 1,3 l’an passé.

L’augmentation est non négligeable, et ce n’est pas parce que les joueurs ont subitement décidé de prendre un pas supplémentaire (en plus des deux théoriquement autorisés) cette année simplement parce qu’ils voulaient se faciliter la vie. C’est surtout que les officiels sont désormais bien plus regardants sur cet aspect-là du jeu pour éviter que les matchs NBA se transforment progressivement en un show des Harlem Globe Trotters.

« Mais je comprends pas, un marcher est un marcher non ? »

Théoriquement oui, mais en pratique l’arbitrage NBA est quelque chose qui est loin d’être tout noir ou tout blanc. Surtout qu’au niveau du « marcher », entre la façon de comptabiliser le fameux « pas zéro », la bonne détermination du pied de pivot et la vitesse générale du jeu, ce n’est pas toujours aussi flagrant que lorsque Bismack Biyombo fonce vers le panier en contre-attaque.

LeBron’s reaction after this Biyombo travel 💀 pic.twitter.com/uzv9VhOaZs — Bleacher Report (@BleacherReport) November 23, 2022

Même le pivot des Suns se marre…

Bref, tout ça pour dire que c’est un peu moins la foire au niveau du « marcher » cette année. Maintenant, comme l’a mentionné le coach des Warriors Steve Kerr après que son joueur Stephen Curry ait été pris par la patrouille dans une action cruciale face aux Mavs en fin de match, tout est question de régularité et de constance.

Stephen Curry travels at a crucial moment late in the 4th quarter vs the Mavericks leaving 10 seconds left in the game pic.twitter.com/hOuDhH9ckG — hoops bot (@hoops_bot) November 30, 2022

On le sait, quand la NBA remet l’accent sur certaines règles ou en modifie carrément d’autres, les arbitres ont parfois tendance à partir dans l’extrême inverse, et il y a des fois où on a presque l’impression que les officiels choisissent leurs moments pour sanctionner tel ou tel joueur. Et ça ne vaut d’ailleurs pas que pour les « marcher », ça vaut aussi par exemple pour les portées de balle, qui sont légion dans un match de basket NBA mais qui évidemment ne sont pas toutes sifflées car sinon le match durerait quatre heures et le spectacle serait assez moche à voir.

« Quand les arbitres suivent le règlement à la lettre pour siffler des ‘marcher’, et ça vaut pour toutes les règles, je pense que c’est une bonne chose pour le jeu. Dans notre match [le Mavs – Warriors en antenne nationale de mardi, ndlr.], tous les ‘marcher’ ont été sifflés, cela montre que les arbitres sont capables de prendre ce genre de décisions. Mais pour une raison ou pour une autre, dans certains matchs ils choisissent de ne pas siffler. La question, et Steve Kerr l’a bien dit, c’est de savoir si les arbitres sanctionneront les ‘marcher’ à chaque match. » – Le proprio des Mavs Mark Cuban

Source texte : Marc Stein