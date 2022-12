Si certains anciens font toujours de la résistance, la NBA est une ligue de plus en plus axée sur la jeunesse et les phénomènes de moins de 25 ans ne manquent pas. La preuve, on a essayé de les classer dans le dernier Apéro TrashTalk, et franchement c’était pas une mince affaire.

Luka Doncic, Jayson Tatum, Ja Morant, Zion Williamson, Trae Young, Evan Mobley, LaMelo Ball, Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards… Tous ces gars-là sont jeunes, talentueux, et représentent à la fois le présent et l’avenir de leur franchise respective ainsi que de la NBA tout entière. Alors forcément, on n’a pas pu s’empêcher de les classer, de les hiérarchiser, de les comparer à travers un bon Top 10 des familles. Vous partez plutôt sur Tatum ou sur Doncic pour construire votre équipe ? Vous êtes plutôt Ja Morant ou Shai Gilgeous-Alexander ? Vous mettez Ant-Man devant ou derrière LaMelo ? Quid d’un jeune phénomène comme Evan Mobley ? Autant de questions qui ont de quoi lancer de nombreux débats et briser des amitiés de longue date.

On ne sait pas ce qu’on vous avez prévu pour ce soir, mais un conseil libérez-vous une bonne heure histoire d’intégrer la discussion. Car il y en a des choses à dire, et tous les avis sont les bienvenus.