Trae Young quitte Klutch Sports pour s’engager avec Aaron Mintz, agent de Paul George

Trae Young et Klutch Sports, c’est terminé. L’agence de LeBron James, gérée par Rich Paul, n’est plus celle qui gèrera les intérêts de la star des Hawks. Le joueur s’est engagé avec Aaron Mintz de CAA, qui est l’agent actuel de D’Angelo Russell, Paul George, mais aussi Tyrese Haliburton.

Mouvement en vue pour Trae Young ? Peut-être, peut-être pas, mais le changement d’agence opéré par le meneur d’Atlanta signifie qu’il souhaite s’entourer de nouvelles personnes pour entrevoir l’avenir en NBA. Souvent lié à pas mal de rumeurs de transferts depuis maintenant 1 an, la star envoie sans doute un message aux franchises et surtout aux Hawks.

When I say it, I really mean it..

Another Day, Another Opportunity‼️ pic.twitter.com/9SIBo22Lg3

— Trae Young (@TheTraeYoung) May 7, 2024

Sous contrat jusqu’en 2026-27 avec Atlanta, sa séparation de l’agence Klutch Sports, qui gère notamment LeBron James et Anthony Davis, est aussi liée au fait que son agent initial – avec qui il a rejoint l’organisation en 2020 – Omar Wilkes, a lui quitté le navire il y a plus d’un an pour rejoindre Fanatics. Bon courage à Aaron Mintz, qui va devoir composer avec de potentielles nombreuses rumeurs de trade d’ici la fin de l’été. À moins que ce changement n’ait été opéré pour faciliter une opération de ce type, qui sait…