Trae Young se rapproche de l’agence Klutch Sports : prochaine étape, demander son trade aux Lakers ?

La NBA est à l’arrêt mais le business ne s’arrête pas. A la recherche d’une nouvelle agence pour le représenter, Trae Young devrait rejoindre LeBron James et Anthony Davis et signer chez les Lakers Klutch Sports.

Trae Young représente incontestablement le futur de la NBA. Le meneur des Hawks en est même déjà le présent, comme en témoigne son statut de All-Star après seulement deux saisons chez les pros. Le sophomore est un phénomène et la hype qui l’entoure ne fait que grimper alors être son agent ne doit pas être de tout repos. Depuis son arrivée en NBA, le cinquième choix de Draft était représenté par Omar Wilkes de l’agence Octagon. Un nom que l’on connaît bien puisque son père, Jamaal, n’est autre que le triple champion NBA et membre du Hall of Fame. Mais, pour en revenir au jeune Young, ce dernier a décidé de rompre ses liens avec Octagon. D’après Chris Haynes de Yahoo! Sports, Ice Trae devrait rejoindre Klutch Sports… agence qui a récemment connu l’arrivée d’Omar Wilkes comme responsable du pôle basket-ball depuis que Rich Paul est devenu CEO du groupe.

Yahoo Sources: Atlanta Hawks star Trae Young is mulling decision on whether to remain or terminate contract with Octagon Sports. With his agent Omar Wilkes leaving for Klutch Sports, Young is considering all his options. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 24, 2020

Même si vous n’êtes pas trop business NBA, vous connaissez Klutch Sports. L’agence a été fondée par un certain Rich Paul. Ce n’est pas le cousin de Chris Paul mais il est l’agent de plusieurs joueurs pas mauvais au ballon-panier. Parmi eux ? LeBron James, Ben Simmons, John Wall et Anthony Davis, entre autres. Et personne n’a oublié le bordel qu’il a provoqué pour obtenir le transfert de son poulain vers la franchise californienne à l’été 2018. Considéré comme le véritable bras droit de BronBron, Paulo le Riche est clairement devenu une figure à la fois respectée mais aussi redoutée dans le monde des agents. Yahoo! Sports précise que les liens entre Young et Wilkes sont assez solides et qu’il serait surprenant de voir le meneur des Hawks se séparer de son agent. Et si Young venait à rejoindre Klutch Sports, ce serait une nouvelle signature importante pour l’agence qui remporterait haut la main un tournoi imaginaire entre sociétés de représentants des joueurs. Un petit 5 avec Simmons, Young, LeBron, Draymond et AD avec John Wall, Gérard, Dejounte Murray, Eric Bledsoe et Jusuf Nurkic en sortie de banc… Il y a de quoi faire une belle équipe ! Mais il y aurait quand même un peu de concurrence avec Creative Artists Agency qui représente PG13, CP3, Embiid, Booker ou encore Zion. Jeff Schwartz d’Excel Sports Management peut aussi rentrer dans la course avec Blake Griffin, Kemba Walker ou encore Nikola Jokic.

Trae Young chez Klutch Sports ? Est-ce le signe que le meneur des Hawks va vouloir rejoindre les Lakers. Sûrement pas dans l’immédiat mais on imagine déjà les théories des plus complotistes d’entre vous.

