Programme NBA : trois matchs de bonne heure et Trae Young face à Luka Doncic, ça part sur un dimanche soir plein de sourires

Début des hostilités 21h30, fin du bal peu avant six heures. Une longue nuit nous attend messieurs dames mais quand on aime on ne compte ni les heures ni les cernes alors envoyez le programme de la nuit en NBA, on va quand même pas se taper Alibi.com.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 6 FEVRIER

21h30 : Bulls – Sixers

21h30 : Wolves – Pistons

21h30 : Nuggets – Nets (en direct sur BeIN Sports 3)

0h : Cavs – Pacers (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

0h : Magic – Celtics

0h : Mavs – Hawks

1h : Rockets – Pelicans

3h : Clippers – Bucks

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Sixers et Mavericks – Hawks : parce que, déjà, personne a dit qu’on ne devait parler que d’un seul match. On part donc sur un doublon Bulls – Sixers, avec deux équipes qui visent clairement la première place à l’Est et qui envoient du gros basket cette saison avec trois All-Stars sur le parquet, et quelques heures plus tard ce duel devenu classique entre Trae Young et Luka Doncic, là aussi match dans le match lors d’un Hawks – Mavs qui sent la poudre entre les deux plus gros cracks de la Draft 2018.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT