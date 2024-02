C’est le week-end et donc l’occasion parfaite de veiller cette nuit pour regarder les matchs. Au programme de la NBA ce samedi : six matchs dont Knicks – Lakers et Mavericks – Bucks.

Le programme de la nuit

0h : Sixers – Nets

1h30 : Hawks – Warriors

2h : Bulls – Kings

2h30 : Knicks – Lakers

2h30 : Mavericks – Bucks

2h30 : Spurs – Cavaliers

Le match à ne pas rater : Mavericks – Bucks

Doc Rivers va-t-il gagner son premier match avec Milwaukee ce samedi ? Après deux défaites à Denver et Portland, c’est l’heure de reprendre la marche en avant pour les Bucks. En face, il y aura les Mavericks, toujours guidés par Luka Doncic. Malgré les difficultés actuelles de Dallas (7 défaites en 11 matchs), Luka est sur une autre planète en ce moment : 73 points à Atlanta, 45-9-15 contre Orlando, un triple-double (28 points, 10 rebonds, 17 passes) contre Sacramento, bref il est monumental. On peut s’attendre à une nouvelle perf’ de folie de sa part ce soir, mais pas sûr que ça suffise sans Kyrie Irving et Dereck Lively II.

Mais aussi…

Sans Joel Embiid, Tyrese Maxey pourrait une nouvelle fois prendre feu face aux Nets.

Sur deux victoires de suite, Golden State veut enchaîner à Atlanta.

En back-to-back, les Kings débarquent à Chicago pour confirmer leur bonne forme.

Jalen Brunson va-t-il mettre le feu au lac chez les Lakers ?

Gros challenge pour les Spurs face à Cleveland, en grande forme actuellement.

Les Français sur les parquets

Victor Wembanyama, à moins qu’il soit mis au repos pour le back-to-back.

Evan Fournier sur le banc des Knicks.

Nicolas Batum est incertain face aux Nets.

Et en G League ?