LeBron James pense que Trae Young a été injustement oublié pour le All-Star Game.

AGREED!!! I’m not quite understanding this! Cause it can’t be about Ws/Ls cause cats have definitely gotten in with wayyy nastier records in the past. He be cooking EVERY NIGHT! Stop it! He’s an All-⭐️ for sure. Something is REAL 🐠-E. 🤔

— LeBron James (@KingJames) February 3, 2024

LeBron James a aussi été interrogé concernant sa récente activité sur Twitter, et sa player option pour la saison prochaine. Il n’a rien voulu lâcher…

LeBron James declined to clarify his "⌛️" tweet and responded "no" when asked if he knows what he'll do about the player option in his contract with the Lakers this offseason.

— Khobi Price (@khobi_price) February 3, 2024

Malheureusement, Tony Snell n’a pas trouvé d’équipe et ne bénéficiera donc pas du plan d’aide médicale de la NBA pour aider ses enfants autistes… (Source : Yahoo Sports)

Blessé à la cheville, Desmond Bane a repris l’entraînement de façon individuelle. Il devrait rater encore trois semaines supplémentaires. (Source : Commercial Appeal)

Ben Simmons devrait jouer ce soir contre les Sixers ! (Source : SNY)

Le maillot de Marc Gasol sera retiré par les Grizzlies le 6 avril prochain.

The Memphis Grizzlies will retire Marc Gasol’s No. 33 on April 6 following the game against the Philadelphia 76ers. Gasol will become the second player in franchise history to have his jersey number retired, joining Zach Randolph, whose No. 50 was retired on December 11, 2021.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) February 1, 2024

