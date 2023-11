La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Kyrie Irving va faire son retour sur les parquets ce soir à Denver, lui qui a raté les deux derniers matchs pour un bobo au pied. (Source : Shams Charania)

Par contre, pas de Jason Kidd sur le banc des Mavs. Le coach de Dallas est malade. Il sera remplacé par son assistant Sean Sweeney (Source : Marc Stein)

L’infirmerie est bien remplie à Orlando : Wendell Carter Jr. a été victime d’une fracture de la main à Utah hier, Markelle Fultz a bobo au genou, et Gary Harris est blessé à l’aine. Ils seront tous réexaminés ce vendredi. Plus d’infos à venir. (Source : RealGM)

Ancien du Thunder, l’intérieur Jeremiah Robinson-Earl s’est engagé avec les Pelicans via un two-way contract. (Source : Shams Charania)

Selon Chris Haynes, il ne faut pas exclure un retour de Danny Green (coupé pour permettre le trade de James Harden) à Philadelphie si une place se libère dans le roster.

