Kevin Durant : “Je ne vois personne comme Victor Wembanyama en NBA, il est unique”

Kevin Durant a été l’un des acteurs malheureux du match de cette nuit entre Spurs et Suns. Il a vu Victor Wembanyama rouler sur son équipe dans le money-time, et n’a pu qu’accepter que ce jeunot venu de France est décidément spécial. Durantula, qui a été l’idole de Wemby durant sa jeunesse, valide le rookie et voit de grandes choses pour lui dans le futur.

Kevin Durant est l’un des meilleurs attaquants de l’histoire. Son jeu, notamment en fin de match, est reconnu comme l’un des plus difficiles à contrer. Cette nuit, il a tenté mais n’a pas réussi a faire le nécessaire pour les siens. Parce qu’un joueur adverse s’est sublimé au point d’être bien trop fort pour que les Suns puissent penser à la victoire. Ce joueur, c’est Victor Wembanyama. Un rookie, qui avait justement pour idole Kevin Durant dans sa jeunesse. Une reconnaissance donc lorsque KD explique après le match que son fan est un joueur qui sera unique.

“Je ne vois personne comme lui en NBA. Je sais qu’on est tous les deux grands et maigres, je sais qu’il m’a regardé jouer étant plus jeune, mais il en a regardé plein d’autres. Il est unique. Il va créer sa propre voie, vous pouvez essayer de comparer mais il sera différent de tous les autres.” – Kevin Durant

Pour Wemby, être capable de poser de telles statistiques face à de tels joueurs et montrer autant de calme dans un money time pourtant tendu est une vraie prouesse. Difficile donc de ne pas être particulièrement excité pour la suite de sa saison, qui vient de prendre un boost de hype juste immense. D’ailleurs, rendez-vous dimanche soir à 21h30 pour un Raptors – Spurs en prime time européen. Si ça c’est pas cool, on ne sait pas ce que c’est.

Kevin Durant est venu voir Victor Wembanyama en fin de match et lui a dit 2 choses : bravo pour ta performance, et reste en bonne santé. pic.twitter.com/S5UgeBt6lI

