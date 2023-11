Statistiques : Victor Wembanyama a cassé quelques barrières cette nuit face aux Suns

Après avoir cartonné les Suns en inscrivant 38 points et 10 rebonds, Victor Wembanyama a rejoint plusieurs clubs très prestigieux. On parle notamment d’une performance qui le place avec Shaquille O’Neal et LeBron James en termes de précocité. Au bout de seulement cinq matchs en NBA, ça vous classe un joueur…

Il fallait bien qu’on en parle. Avec ce match, Victor Wembanyama est devenu l’un des rookies les plus précoces de l’histoire de la NBA. Claquer 38 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 contres, 1 interception à 19 ans, pour son cinquième match dans la Ligue, c’est juste monstrueux. Et ça permet à Wemby de rejoindre des légendes du jeu. Commençons ainsi avec cette statistique : Wemby est le troisième “teenager” (joueur de moins de 20 ans) à poser une ligne à plus de 35 points, 10 rebonds et 2 contres dans l’histoire. Les deux autres ? Kevin Durant et LeBron James. Voilà. Ça, c’est pour se mettre en bouche.

Since blocks were tracked in 1973-74, only 3 teenagers have recorded 35+ PTS, 10+ REB, and 2+ BLK in a game.

LeBron James (38/10/3 – 2004)

Kevin Durant (42/13/2 – 2008)

Victor Wembanyama (38/10/2 – 2023) pic.twitter.com/eObv6dgglM

— NBA History (@NBAHistory) November 3, 2023

On enchaîne ? Sur ses cinq premiers matchs NBA, Victor Wembanyama a envoyé 103 points, 40 rebonds et 11 contres. Personne n’a fait ça en NBA depuis 1992. À l’époque, le rookie qui avait réalisé ce départ canon évoluait du côté d’Orlando, et se nommait Shaquille O’Neal. Un départ digne d’un des plus grands joueurs intérieurs de l’histoire. Pour un joueur Français. On ne se rend pas compte de la hype autour de ce garçon. Et pourtant, on a le privilège de la vivre en direct, au fil des nuits. Combien de temps faudra t-il pour comprendre tout le prodige de Victor ? Encore quelques temps sans doute, puisqu’il est loin, immensément loin d’avoir atteint ses limites.

Victor Wembanyama is the first player to have 85+ points, 35+ rebounds and 10+ blocks in his first 5 career games since Shaq in 1992.

— Jordan Howenstine (@AirlessJordan) November 3, 2023

Sources : NBA History, Spurs PR