Après l’exceptionnelle soirée de la Draft NBA où il a été sélectionné en premier choix par les Spurs, Victor Wembanyama a pris l’avion à New York pour rejoindre sa nouvelle ville de San Antonio. Et l’accueil a été à la hauteur de l’énorme hype entourant le phénomène français. Par ici les images.

✈️The French phenom was greeted by eager and enthusiastic fans ready to welcome Wemby to San Antonio! 🏀 #gospursgo #spurs #wembymania #satx #wemby #wembanyama #KSATnews pic.twitter.com/sfvMRgNkWA

— KSAT 12 (@ksatnews) June 23, 2023

ICYMI: Here's the moment Victor Wembanyama landed in San Antonio!

WELCOME WEMBY! https://t.co/72nM3P4hBV pic.twitter.com/2ubSYZZPbM

— KSAT 12 (@ksatnews) June 24, 2023

Spurs mascot welcomes Victor Wembanyama to San Antonio with a hug 🖤

(via @SpursCoyote /IG)pic.twitter.com/bklwZosZJL

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 24, 2023

Wembanyama Go Spurs Go – Mariachi Campanas De América pic.twitter.com/zUIKU54Xfp

— David Gerardo. Escamilla (@Cougars4L) June 23, 2023