C’est officiel, Victor Wembanyama a été sélectionné en première position de la Draft NBA 2023 par les Spurs de San Antonio. Le basket français bombe le torse, il n’aura jamais été placé aussi haut lors de la Draft, et son histoire s’écrit sous nos yeux. Des yeux dans lesquels se mélangent intense émotion et immense fierté.



Bien sûr, cela n’a rien d’une surprise.

Tout le monde l’attendait, ce moment qui allait nous faire rentrer, en tant que pays, dans la cour des grands de la Draft NBA.

NUMÉRO 1 : WEMBANYAMA AUX SPURS !!! pic.twitter.com/lNic9FUg9o

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2023

C’est officiel, Adam Silver a prononcé le nom “Victor Wembanyama” après les mots “first pick”. Que dire. Que dire à part que nous sommes profondément émus ? Allez, respirons un bon coup et traitons cette information avec tout le sérieux qu’elle mérite. Victor Wembanyama rejoint donc les Spurs, qui jouiront des multiples talents connus de l’Alien. On dit “connus”, car avec ce qu’ont prévu les Spurs pour le Français, on risque bien de découvrir encore de nouvelles facettes de notre pépite tricolore.

C’EST DÉSORMAIS OFFICIEL, VICTOR WEMBANYAMA EST LE FIRST PICK DE LA DRAFT 2023 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/mNfS4TRusW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2023

Entraînements avec Tim Duncan, le tout sous les directives d’un Gregg Popovich bien déterminé à prendre encore un peu de son temps pour construire à sa manière ce cher Wemby, la manière qui a permis aux Spurs de devenir une équipe iconique de ce championnat. Dans les traces de Tony Parker, dans le sillage de notre légende à nous. Un chemin plein d’embuches et d’attentes, un chemin surtout symbolique et magnifique.

Mais par dessus tout, Victor Wembanyama est en NBA, enfin. Par la porte dorée. On l’a suivi, épié pendant un an, et il faut désormais le partager avec nos confrères Américains. C’est le jeu, mais nous ne resterons jamais bien loin de lui, quoi qu’il arrive. À un écran d’écart, aux beau milieu de nos nuits françaises, quand il fera rimer son talent avec l’étincelant de cette Grande Ligue. Une ligue qui va certainement rendre accro bon nombre d’entre vous, lecteurs de cet article, accros au point de jouer à un jeu d’équilibriste vis à vis de la notion de temps et de sommeil.

Et enfin, l’histoire du basket français ouvre une nouvelle page. Celle d’un premier choix de Draft, celle qui appartient à cet Alien venu d’ailleurs, une page blanche, et une plume d’or pour y écrire de fantastiques récits. Exit Killian Hayes et son joli septième pick en 2020, il faudra désormais raisonner en utilisant le mot sommet, car c’est bien le sommet de la planète basket que la France vient d’atteindre cette nuit. Un pic certes éphémère, mais qui nous permet d’être le centre de la planète basket le temps d’un instant. Avec l’assurance que ce prodige de 224 centimètres fera tout pour nous y maintenir le plus longtemps possible.