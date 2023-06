Le 23 juin prochain dans la nuit, la Draft NBA 2023 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn, où chacune des franchises de la Grande Ligue tentera d’améliorer son roster en sélectionnant les bons prospects. Pour vous préparer au mieux à cet événement toujours très attendu, on a estimé utile de faire un focus tout particulier sur les dix équipes qui choisiront dans le Top 10, de Dallas à San Antonio. Direction San Antonio donc pour voir qui va sortir avec le premier choix. Spoiler : il n’y a qu’une seule et unique option pour les Spurs. Victor Wembanyama.

Option #1 : Drafter Victor Wembanyama

Bah oui, logique. Un monstre flashé à 224 centimètres, capable de marquer sous le panier, à mi-distance et à 3 points avec la fluidité d’un meneur qui en ferait 50 de moins chez le médecin. Voilà ce qu’est Victor Wembanyama. Un phénomène tel que la NBA n’en a encore jamais vu. Un phénomène qui, selon les experts de l’économie du sport, fera grimper la valeur des Spurs de 500 millions de dollars dès qu’il enfilera la casquette des Éperons à la Draft. Parce qu’il est différent, que son jeu peut amorcer une sorte de révolution en NBA. Imaginez, un type aussi grand capable de redéfinir les règles des postes, en défendant régulièrement sur des meneurs et des arrières. “Impossible, il n’est pas assez mobile”. Ah oui, vous croyez ? Nous aussi, remarquez, on le croyait. Puis on a été le voir jouer du côté de Trélazé face à la Lituanie. Et on l’a vu enterrer un poste 2 avec une mobilité qui défie la logique. Il faudra bien sûr transposer ça à la NBA, mais son jeu semble encore plus adapté au défi de la Grande Ligue plutôt qu’à celui du basket FIBA. Et ça nous fait saliver.

Option #2 : Drafter Victor Wembanyama

Parce que les Spurs ont cette culture du basket international, sans doute plus que n’importe quelle autre franchise. Parce qu’en appelant Victor au premier choix, les Spurs rendraient tout un pays presque euphorique. Parce qu’ils peuvent écrire l’histoire du basket français. Parce qu’ils vont l’écrire. Parce que l’histoire tout court est trop belle, après avoir brillé avec Tony Parker, les Spurs vont briller avec le plus grand prospect de l’histoire tricolore. Parce qu’on veut vivre un moment légendaire en live sur Twitch, avec vous et peut-être la voisine. Parce que la hype à San Antonio atteint des sommets, du genre des petites bougies sur lesquelles Wemby est comparé à un dieu. Parce que des artistes ont déjà pris des heures pour créer des arts de rues à la gloire de leur future star, et que ce serait moche de gâcher leur boulot.

Option #3 : Drafter Victor Wembanyama

Et si après tout ça, les Spurs ne choisissent pas l’Alien, la France débarque façon juillet 1789 à San Antonio. Et toute la direction de la franchise doit être internée d’office à l’asile des mauvais choix du basket, en cellule psychologique d’urgence. Sont fous eux.

Vous l’aurez compris. Il n’y a qu’une seule option. Heureusement, c’est la meilleure d’entre toutes. Rendez-vous jeudi, pour vivre l’histoire.