À quelques semaines de la fin de la saison régulière, la NBA se scindera bientôt en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick. Voici l’épisode 1 de notre course à la Lottery 2023, et cette nuit, les Rockets ont encore perdu.

Les résultats de la nuit

Raptors – Bulls : 104-98 (stats)

Nets – Bucks : 118-104 (stats)

Hawks – Wizards : 116-119 (stats)

Grizzlies – Lakers : 121-109 (stats)

Thunder – Kings : 117-123 (stats)

Rockets – Nuggets : 112-133 (stats)

Mavs – Pacers : 122-124 (stats)

Jazz – Spurs : 94-102 (stats)

Clippers – Wolves : 101-108 (stats)

Warriors – Blazers : 123-105 (stats)

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Rockets : Les gars, c’est parfait. Une petite pilule encaissée à domicile d’un presque commun accord avec des Nuggets en course pour le titre, changez rien. La lose est élevée au rang d’art à Houston, qui enchaîne une dixième défaite de suite cette nuit. Le propriétaire l’avait de toute façon précisé avec son T-shirt ces derniers jours : à H-Town, c’est Pray for Victor et rien d’autre.

Mauvaise opération du jour – Spurs : Incorrigible Gregg Popovich… Même si son équipe est en pleine course à la nullité pour essayer elle aussi de récupérer Victor Wembanyama, il est impossible de chasser le naturel. Une victoire par ci par là, et déjà deux succès qui les séparent du chiotte ultime de la NBA, situé à Houston. Attention à ne pas se relâcher. On l’a déjà répété : l’objectif, c’est de jouer comme en D3 du Morbihan.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Hornets – Suns

– Suns 1h : Pistons – Bulls

– Bulls 1h30 : Celtics – Cavs

1h30 : Heat – Sixers

1h30 : Knicks – Nets

2h : Rockets – Grizzlies

– Grizzlies 2h : Bucks – Magic

2h : Thunder – Lakers

– Lakers 4h : Blazers – Pelicans

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon