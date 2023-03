Près de trois semaines après un trade XXL qui l’a fait passer de Brooklyn à Phoenix, Kevin Durant s’apprête à faire ses débuts avec les Suns. L’ailier jouera son premier match avec sa nouvelle équipe face aux Charlotte Hornets cette nuit (à 1h).

Les fans des Cactus en rêvaient, c’est sur le point d’arriver. Kevin Durant avec un maillot de Phoenix, c’est le gros événement de la nuit prochaine en NBA. Débarrassé de ses pépins physiques, qui l’ont privé du All-Star Game et de tout match depuis le 12 janvier, l’ailier All-Star va enfin pouvoir remettre son short et ça sera sa première opportunité de partager la gonfle avec Chris Paul, Devin Booker, Deandre Ayton et compagnie. Ce sont les Suns qui ont rendu l’info officielle par le biais d’un tweet hier soir.

Grande première donc pour KD, qui va devoir prendre ses marques au sein du groupe de Monty Williams. On regardera évidemment l’état de forme du MVP 2014, sa complémentarité avec les autres stars locales, la puissance de feu d’une équipe qui compte deux des meilleurs scoreurs du pays dans ses rangs. Autant dire que si la mayo prend vite, le reste des franchises de la Ligue aura un sérieux problème à gérer.

Les premiers à devoir expérimenter ce cocktail explosif ? Les Hornets. Toujours avant-dernier à l’Est, les Frelons restent tout de même sur une belle série de cinq succès de rang. Une équipe à ne pas sous-estimer pour Phoenix, même si la blessure de LaMelo Ball redistribue les cartes. Sans son meneur, Charlotte n’a pas su faire mieux qu’un bilan de 7 victoires pour 20 défaites, et il aurait été bien utile pour contrecarrer les plans de ces Suns new look au potentiel si hypant. Avant même d’avoir joué le moindre match ensemble, la bande 2.0 de Monty Williams est déjà l’une des chouchous des bookmakers, qui l’imaginent rejoindre les Finales NBA en juin prochain (contre Boston).

On n’en est pas encore là et les soleils vont déjà pouvoir profiter de la vingtaine de matchs qu’il reste au calendrier pour monter en régime, tenter d’activer le mode rouleau-compresseur et si possible chercher une bonne place au classement pour bénéficier de l’avantage du terrain sur une bonne partie des Playoffs. Le potentiel est carrément stylé, aux Cactus de nous faire rêver.

Kevin Durant et Phoenix, le mariage débute cette nuit en Caroline du Nord face à Charlotte. À quoi s’attendre pour les premiers pas de KD sous ses nouvelles couleurs ? La réponse à 1h du matin.

Source texte : @Suns