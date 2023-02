La news est tombée à (fu**ing) 7h06 : Kevin Durant fait ses valises de Brooklyn et part en direction de l’Arizona rejoindre les Suns de Devin Booker et Chris Paul. La planète basket est sous le choc, tandis que nombreux se demandent si Phoenix ne vient pas de créer la meilleure attaque de la NBA.

Immense coup de tonnerre. A quelques heures seulement de la trade deadline, un accord est trouvé entre Phoenix et Brooklyn, accord qui envoie la superstar Kevin Durant chez les cactus. Ce transfert inclut en retour Mikal Bridges, Cameron Johnson et les 4 premiers tours de drafts de Phoenix de 2023, 2025, 2027 et 2029. Du côté des fans, certains restent encore bouche-bée de l’échange qui vient d’avoir lieu il y’a seulement quelques heures.

OH LA VACHE

(BONJOUR) — Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) February 9, 2023

Simple hasard ou peut-être la conséquence de l’intronisation de Mat Ishbia la veille, en tant que nouveau propriétaire de la franchise de l’Arizona, en tout cas l’arrivée de KD dans la vallée du soleil est un véritable tournant qui transforme le statut des Suns. Un revirement quasi complet tant les Suns ont souffert depuis le début de saison : pullulé par les blessures, l’effectif n’a quasiment jamais joué au complet, Devin Booker n’a participé qu’à 30 rencontres sur l’exercice, et avec un CP3 vieillissant, Phoenix devra compter de moins en moins sur le meneur pour porter l’équipe. Tout cela leur garantit tout de même aujourd’hui la cinquième place de l’Ouest, un moindre mal compte tenu de cette descente aux enfers connue pendant le mois de décembre, un down qui a vu les Soleils atteindre la 11ème marche de la conférence.

Armé de l’officieux meilleur attaquant de la planète, on peut sincèrement se demander si Phoenix de possède pas désormais la meilleure attaque de la ligue. En effet, passer en revue les statistiques individuelles de KD permettent à elles seules de réaliser la puissance de ce cyborg : près de 30 points de moyenne cette saison, à plus de 55% aux tirs et 37% de loin, le tout accompagné de 7 rebonds et 5 passes. Et c’est sans évoquer la panoplie offensive monstrueuse du boug. Tirs de loin, de près, pressé, clutchissime, fadeaway, finition au cercle, drop step… Un scoreur elite, et pour certains même… le meilleur de tous les temps.

Mais le jeu des Suns ne s’en tiendra évidemment pas qu’au talent de Kev. L’ailier jouira ainsi de la présence de deux autres larrons qui vont fluidifier son jeu. Devin Booker enregistrait pour sa part en début de saison des statistiques de MVP tout en portant les Suns au premier bilan de l’Ouest, avant que ce dernier ne se blesse en novembre. En Playoffs ? C’était encore une autre histoire. Souvent double team, les Suns n’avaient pas d’autres options offensives pour compenser la prise-à-deux que subissait D-Book. Des ballons arrivaient souvent dans les mains de Chris Paul qui possède toujours une vision hors pair et a fait évoluer son jeu, toujours aussi propre mais davantage tourné vers l’organisation et des choses qui se voient moins sur les feuilles de stats.

La crème sur la chantilly de la ganache de la mousse au chocolat ? La présence – on n’allait pas l’oublier – de Deandre Ayton, petit 20/10 dans les pattes tous les soirs et qui va forcément comprendre très vite les avantages de jouer avec un tel trio…

Pense à un pick and pop Chris Paul x KD avec Devin Booker pour sanctionner dans un corner et Deandre Ayton qui peut boxer sous le panier je sais pas quoi vous dire — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2023

A Phoenix, c’est le début d’une nouvelle ère, celle d’une superteam excitante, au plafond quasi-infini. KD n’a pas toujours brillé dans ces équipes remplies de stars et d’égos, comme à OKC ou bien… chez les Nets. Assumera-t-il son nouveau statut, en allant chercher le premier Larry O’Brien de l’histoire des Suns ?