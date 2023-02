Énorme séisme en NBA : Kevin Durant est transféré aux Phoenix Suns !! Avec ce move, la franchise de l’Arizona et son nouveau propriétaire Mat Ishbia ont décidé d’envoyer un message. Les Suns font all-in sur KD avec un seul objectif : le trophée Larry O’Brien.

Ce jeudi va être une vraie folie. Trois jours après s’être séparés de Kyrie Irving, les Nets ont été contraints de laisser partir leur deuxième superstar. Se retrouvant dans l’impasse, la franchise de l’autre côté du pont a donc lâché son ailier à Phoenix (avec T.J Warren aussi mais on s’en fout), contre Cam Johnson, Mikal Bridges, Jae Crowder et cinq tours de Draft. D’un côté, Bedford-Stuyvesant récupère des assets et des jeunes joueurs, qui rentrent dans leur timeline avec Cam Thomas et Nic Claxton. De l’autre, Phoenix et son nouveau proprio ont décidé de frapper fort.

Les Suns accueillent donc Kevin Durant. On ne présente plus le MVP 2014 : un joueur All-Star et all-time, un attaquant hors-pair, bref, il leur fait passer un cap énorme et on peut désormais (re)mettre Phoenix dans la case des contenders. Cinquième de la Conférence Ouest (30 victoires et 26 défaites), notons également que la franchise de l’Arizona a enregistré le retour de Devin Booker il y a deux jours, lui qui était absent depuis un mois et demi en raison d’une blessure au genou.

Dominants et en tête de leur conférence après vingt matchs cette saison, les Cactus étaient revenus revanchards après leur élimination au second tour lors des derniers Playoffs mais les finalistes 2021 ont ensuite été touchés par les blessures. En effet, avant Devin Booker, Chris Paul, Deandre Ayton et Cam Johnson ont tous dû aller faire un tour chez Madame l’infirmière. Favori en début de saison, The Valley a donc dû faire face à une vague de blessures mais a également déçu sportivement. Si Devin Booker avait un niveau calibre MVP avant son absence, Deandre Ayton a mis du temps à monter en puissance et Chris Paul (37 ans) a du mal à avancer. On pensait que l’alchimie du groupe de Monty Williams était brisée depuis ce fameux fail du printemps dernier face aux Mavs mais il n’en est rien, les Soleils ont mis du temps mais se replacent petit à petit aà une place qui leur revient plus logiquement.

L’arrivée de Kevin Durant chez les Suns est donc un véritable coup de boost pour la franchise et son nouveau proprio. Mat Ishbia, officiellement arrivé il y a quelques jours, marque ainsi le début de son mandat de la meilleure des manières : en attirant un joueur top 5 de la ligue. Car oui, le Slim Reaper est toujours parmi les meilleurs. Cette saison ? Durantula tourne à 29,7 points par matchs et était avant sa blessure un candidat réel au titre de MVP. Toutefois, la fenêtre de tir pour les Soleils est restreinte. Chris Paul – que l’on sait proche du coach Monty Williams – est sur la fin, Deandre Ayton – que l’on sait en froid avec son coach – pourrait peut-être quitter Nixie, et Easy Money – que l’on sait fragile – devra faire attention à sa santé.

Il faudra attendre après le All-Star Break pour voir les débuts de KD sous le maillot des Suns, mais son arrivée dans la vallée ne démontre qu’une chose : l’ambition énorme de James Jones et son management et les objectifs élevés mis par Mat Ishbia. Pas le droit à l’erreur pour Phoenix car oui, aujourd’hui les Suns sont redevenus de vrais favoris au titre.

