C’est encore l’hiver, mais le grand nettoyage de printemps à déjà commencé à Brooklyn. Avec Kyrie Irving et Kevin Durant envoyés à l’Ouest, respectivement à Dallas et à Phoenix, on a sorti les chenilles à Bed-Stuy et le conducteur du tank n’est autre que Cam Thomas, qui ne souhaite décidément pas descendre sous les 40 en ce moment.

Il a visiblement un pic de fièvre, mais rassurez-vous, il n’est pas positif au COVID-19 mais juste totalement en feu depuis 3 matchs. Cam Thomas a sorti le lance-flammes et a assuré bien plus que l’interim sans les deux (ex) monstres de Brooklyn. Et cela pourrait bien continuer étant donné qu’ils ont définitivement plié bagage. Le numéro 24 est désormais titulaire et devrait le rester vu la déforestation de l’effectif des Nets. Cam Thomas a déjà aligné 3 matchs de suite à plus de 40 points, devenant même le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à réaliser pareil exploit. 44, 47 et 43 unités, ce sont les dernières marques au scoring du nouveau pilote du tank. Et vous savez quoi ? Rien ne dit qu’il ne va pas continuer en si bon chemin.

“I could always do the stuff y’all seen tonight.” – Cam Thomas pic.twitter.com/nhCDu669oF — Nets Videos (@SNYNets) February 5, 2023

“Je peux faire chaque jour ce que vous avez vu ce soir.”

En plus de cette déclaration pleine de confiance, Cam Thomas a été entouré de joueurs de métier et complémentaires comme Mikal Bridges, Cam Johnson, Spencer Dinwiddie ou Dorian Finney-Smith, tous arrivés à Brooklyn lors des derniers jours. Cam Thomas est le patron des Nets maintenant, n’en déplaise au jumeau de Ben Simmons. Le record de LeBron James n’a qu’à bien se tenir, plus que 37 436 points avant de voir le natif de Yokosuka au Japon détrôner le King. Alors oui, ça ne va pas gagner des masses à Brooklyn lors des prochaines semaines, mais il y aura peut-être bien une raison d’allumer le League Pass pour voir cette équipe jouer, et mine de rien, évoluer au fil du temps.

Cam Thomas est rentré dans l’histoire de la ligue, et personne ne pourra jamais lui enlever. Avec le départ des deux monstres, il pourrait bien voir ses responsabilités augmenter drastiquement par rapport à ce qu’elles étaient avant. Sur ce, on vous laisse, on a un deck TTFL à remplir avec le nouveau chouchou des Nets.