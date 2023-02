L’immense Redouane Harjane le répète à qui veut bien l’entendre : “tout va trop vite”. Un adage que respecte à 300% la NBA et le transfert tombé au petit matin vient une nouvelle fois le prouver. En un mois les Nets sont passés de darling de la ligue à cimetière basketballistique, parce que l’heure c’est l’heure, et parce qu’après l’heure c’est plus l’heure.

Le 9 janvier dernier, les Nets s’imposaient d’un tout petit point face au Heat et validaient ainsi une 18è victoire en 20 rencontres. Au sommet de la Conférence est ou presque, au complet, un Kevin Durant qui fait des carnages sans forcer et un Kyrie qui se concentre un peu sur le basket et qui en colle donc 30 par match en dansant. 30 jours plus tard exactement ? Kyrie a demandé son trade et est parti à Dallas, Kevin Durant s’est entendu avec ses dirigeants sur le fait de ne pas être tradé et il a donc été… tradé à Phoenix.

Kyrie Irving et Kevin Durant sont donc devenus Spencer Diwiddie, Dorian Finney-Smith, Jae Crowder, Cam Johnson et Mikal Bridges, et en plus du dernier nommé les nouveaux leaders de Brooklyn se nomment aujourd’hui Nic Claxton et Cam Thomas.

C’était y’a UN MOIS. UN PUTAIN DE MOIS. Les Nets étaient sur quasiment 20 victoires de suite. C’est dingue. https://t.co/fSIxxUVi0h — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2023

Kevin Durant, Kyrie Irving et Russell Westbrook ont été transférés en 3 jours. C’est légendaire. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2023



Tout va trop vite. Vraiment. Le Big Three composé de KD, Kyrie et James Harden est mort né, l’arrivée de Ben Simmons n’a jamais été un signe de plus-value et l’on se demande bien ce que doit penser le Boomer ce matin, bref le projet Nets est officiellement noyé et, bien que portée par un groupe intéressant, la franchise new-yorkaise vient de redescendre d’un sacré cran dans la hiérarchie des marchés NBA.

On est donc passé en un mois d’une Dolce Vita assumée à un légendaire chambardement. Le plus fou dans tout ça ? C’est de se dire que, peut-être, personne n’avait imaginé tout ça il y a encore une quinzaine d’heures. Parce que la NBA c’est ça, une ligue d’opportunités qu’il faut saisir quand elles passent. Les Suns l’ont saisi, les Nets l’ont subi. C’est rien, c’est la NBA.