C’est la beauté de la NBA. En à peine trois jours, le visage de la conférence Ouest s’est complètement transformé. Kyrie Irving chez les Mavericks, Kevin Durant chez les Suns… et les Lakers qui se renforcent plutôt fort. La fin de saison s’annonce très palpitante du côté du soleil couchant ! Ja Morant voulait des adversaires, le voilà conquis.

Allez, on se la refait un peu chronologiquement et en douceur, pour ceux qui n’ont pas encore mouillé leur nuque ou qui avaient pris quelques jours de vacances au fin fond de la Lozère. Depuis environ 72h, tout a changé en NBA, du moins pour la conférence Ouest, qui voit son niveau de compétitivité bondir façon Kadour Ziani. Ja Morant, la star des Grizzlies, l’affirmait haut et fort il y a quelques semaines, personne ne lui faisait trop peur en NBA hormis les Celtics. Et bien… il est désormais servi.

Malika Andrews: “Who do you look at around the league as you’re studying and say, ‘We’re gonna have to run through them?'”

Ja Morant: “The Celtics”

“No one in the West?”

“Nah, I’m fine in the West.”pic.twitter.com/2iYrc4AxIG

