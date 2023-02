Des discussions entre les Lakers, le Jazz et les Wolves avaient été rapportées en début de soirée, c’est désormais officiel ! Adrian Wojnarowski a enflammé la planète NBA en indiquant que les trois franchises se sont accordées pour un énorme transfert à trois, qui envoie notamment Russell Westbrook à Utah, D’Angelo Russell à Los Angeles et Mike Conley à Minnesota… attendez, on va la refaire en plus simple : WOJ BOOOOMB !

Les Lakers étaient une équipe à surveiller lors de cette trade deadline. Alors que le dernier virage vient d’être franchi et que l’heure fatidique approche, l’un – si ce n’est le – plus gros transfert de cet hiver 2023 vient d’être annoncé par Adrian Wojnarowski. Par où commencer ? C’est un joyeux bazar, tout le monde y a été à fond.

ESPN Sources: The Lakers are finalizing deal to land Minnesota’s D’Angelo Russell, Malik Beasley and Jarred Vanderbilt in trade including Mike Conley and picks to Timberwolves and Russell Westbrook and a lightly protected 2027 LA first-round pick to Jazz. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Côté Purple and Gold, exit Russell Westbrook ! Brodie est envoyé au Jazz avec le premier tour de Draft 2027 de la franchise, protégé entre les choix 1 et 4. Clap de fin pour le meneur après un an et demi à La La Land. L’expérience n’aura pas été des plus convaincantes, et alors que plusieurs rumeurs faisaient état d’une récente embrouille entre le bonhomme et Darvin Ham, les Lakers l’envoient à Utah accompagné de Damian Jones et Juan Toscano-Anderson ! Ils récupèrent D’Angelo Russell, drafté par la franchise en 2015, mais également Malik Beasley et Jarred Vanderbilt, de quoi apporter pas mal de profondeur à l’effectif.

Pour le Jazz, l’opération reconstruction continue, avec la récupération de Russ mais également du très convoité premier tour de Draft 2027 des Lakers. Pour rendre l’opération possible, les Mormons ont envoyé Mike Conley Jr du côté de Minnesota, où il retrouvera Rudy Gobert. Le meneur est accompagné de Nickeil Alexander-Walker. Russell Westbrook ne devrait – logiquement – pas être conservé et pourra donc signer où il veut dès lors que le Jazz l’aura libéré.

Troisième variable de cette grande équation, les Wolves récupèrent donc un gestionnaire d’expérience en la personne de Conley. La campagne de Playoffs en demi-teinte de D’Angelo Russell, couplée à l’émergence d’Anthony Edwards, auront eu raison de sa place chez les Loups. Le meneur aura l’opportunité de retrouver son premier amour en retournant chez les Lakers.

Ce transfert à très grande échelle semble être du gagnant pour tout le monde, car les trois parties récupèrent une cargaison qui les aidera à court ou long terme, en adéquation avec leurs objectifs sportifs. Une petite annonce comme ça sur les coups de 2h du mat’, parfait pour nous faire gueuler à la rédac’ et envoyer une cafetière de joie dans les gosiers des gars présents. La trade deadline est désormais dans quelques heures, mais ça chauffe déjà à fond en NBA ! N’oubliez pas, elle sera commentée en direct par la team de TrashTalk !

WOJ BOMB ! Bon sang, que ça fait plaisir d’écrire ça ! Russell Westbrook et les Lakers, c’est fini, comme l’aventure entre D’Angelo Russell et les Wolves. Oui, ça fait beaucoup de Russell dans la même phrase. Mike Conley aura également l’opportunité d’aller se battre pour les Playoffs à Minny… alors tout le monde semble y trouver son compte. Et vive la NBA bordel !

Source : ESPN, Adrian Wojnarowksi