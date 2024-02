Les Lakers trop bouillants pour les Pelicans (139-122)

Portés par des titulaires en grande forme, les Lakers ont pris le meilleur sur les Pelicans dans un match tourné vers l’attaque. L.A. se rapproche petit à petit du Top 8 à l’Ouest.

Ambiance All-Star Game à la Crypto.com Arena

Le match des étoiles aura lieu dans une semaine à Indiana mais vu le niveau défensif de ce Lakers – Pelicans, on a bien cru avoir droit à un petit teaser dans la Cité des Anges. Si les deux équipes sont inspirées au shoot, elles sont surtout désastreuses sur le plan défensif. Brandon Ingram et Zion Williamson portent NOLA à bout de bras, Anthony Davis et le surprenant Rui Hachimura leur répondent tandis que LeBron James joue déjà au distributeur automatique pour les copains. (14 passes décisives cette nuit pour le King)

La différence se fait en début de second quart-temps, avec un D’Angelo Russell tout simplement pyromane. D-Lo inscrit 14 points en seulement 3 minutes et les Lakers prennent progressivement le large. Le coup de chaud de Russell, suivi de la montée en puissance de LBJ sont les bienvenus pour des Lakers qui ont vu AD être rapidement gêné par les fautes. En difficulté cette saison à 3-points, les Purple and Gold sont cette fois dans un fauteuil à longue distance. Austin Reaves et D’Angelo Russell cumulent 6/10 de loin à la pause pour une équipe de L.A. en feu total. 87 points marqués sur la seule première mi-temps, c’était plus arrivé pour les Angelinos depuis 1987, soit 37 ans ! De quoi permettre aux Lakers de rentrer aux vestiaires avec 13 longueurs d’avance.

Les Pelicans reviennent fort, D’Angelo Russell a de la glace dans les veines

Après le break, NOLA revient avec un peu plus de sérieux défensif et réussit à grapiller son retard dans le sillage d’un petit 12-2. LeBron James et Anthony Davis parviennent à maintenir le bateau à flot mais ce sont encore les lieutenants qui font la différence. Rui Hachimura livre son meilleur match depuis un moment à L.A. et c’est ce diable de D’Angelo Russell (30 points) qui va sortir de sa boîte avec une nouvelle flambée en fin de quart-temps pour mettre un coup sur la tête des Pels.

LeBron James et les cadres Lakers au rendez-vous

Les Pels tentent bien un nouveau comeback en début de money time mais les Lakers ont réponse à tout. LeBron James est là pour scorer ou pour faire jouer les copains, Davis pose un grand scotch sur Zion, Austin Reaves met les shoots qu’il faut. De quoi s’assurer une fin de match sans trop de pression pour L.A., qui pourra même envoyer son arrière garde faire un peu de sport. Grosse performance des Lakers, pourtant en back-to-back après un dur combat hier face aux Nuggets. 139 points, avec surtout cinq titulaires au-dessus des 20 points, c’est un collectif qui roule bien. La victoire est d’autant plus importante qu’elle a lieu face à un concurrent direct pour une place en Playoffs. Au classement, les Pelicans tombent à la septième place alors que les Lakers restent neuvièmes. Il n’y a plus que trois matchs entre les deux équipes.