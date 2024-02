C’est l’heure du résumé de la nuit made in TrashTalk ! Les Kings qui roulent sur les Nuggets, le retour de Fred VanVleet à Toronto ou encore Trae Young qui gère la boutique face aux Sixers, on vous raconte les dernières infos de la balle orange.

Scores et stats de la nuit

Sixers – Hawks : 121 – 127 (stats)

: 121 – 127 (stats) Celtics – Wizards : 133 – 129 (stats)

– Wizards : 133 – 129 (stats) Raptors – Rockets : 107 – 104 (stats)

– Rockets : 107 – 104 (stats) Bucks – Hornets : 120 – 84 (stats)

– Hornets : 120 – 84 (stats) Kings – Nuggets : 135 – 106 (stats)

– Nuggets : 135 – 106 (stats) Lakers – Pelicans : 139 – 122 (stats)

Les Français de la nuit en NBA

Voir ci-dessus pour Bilal Coulibaly.

14 points, 7 rebonds, 5 passes pour Sidy Cissoko en G League avec les Spurs.

Le highlight de la nuit

Le point TTFL du matin

Les classements

