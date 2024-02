De retour à la Scotiabank Arena pour la première fois depuis son départ l’été dernier, Fred VanVleet a été chaleureusement accueilli par son ancienne franchise.

7 saisons sur place, un record de franchise au scoring (54 points), 1 sélection au All-Star Game mais surtout un rôle primordial dans le titre remporté en 2019 par les Raptors. Le premier dans l’histoire de Toronto. Tout ça en partant d’un statut de joueur non-drafté que personne n’attendait. L’histoire de Fred VanVleet au Canada est belle et la connexion avec le public de Toronto n’en a été que plus forte durant toutes ces années.

Pas étonnant donc de voir la franchise et son public sortir le grand jeu pour le retour de celui qui a signé cet été le plus gros contrat de l’histoire pour un joueur non-drafté. Vidéo hommage retraçant les grands moment de Freddy au Canada, une Scotiabank Arena qui se lève comme un seul homme pour applaudir son ancien meneur. N’allez pas dire qu’il n’y avait pas d’amour entre ces deux là. Malheureusement pour VanVleet, une blessure l’a empêché de jouer cette rencontre, finalement remportée au finish par des Raptors qui se sont fait très peur en fin de match et qui auraient même pu aller en prolongation si le tir de Jeff Green était tombé dedans.

From undrafted ➡️ NBA Champion.

Appreciate you for everything @FredVanVleet 🤝 pic.twitter.com/b1LDCr4sPf

— Toronto Raptors (@Raptors) February 10, 2024