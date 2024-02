You are the love of my life. Always the love of my life. The good, the bad, the ugly too. I take it all because the truth is, you are the love of my life. Non, on essaye pas de récupérer notre ex avec des paroles de Céline Dion mais bien de décrire le retour de Fred VanVleet au Canada. Le meneur va revenir pour la première fois à Toronto depuis son départ, de quoi rendre la Scotiabank bien émotive.

En 7 saisons, Fred VanVleet a tout connu avec les Raptors. Il a commencé par se faire une place en Summer League à l’été 2016 pour obtenir son roster spot. Non drafté, il s’est développé et dès sa deuxième saison, il a obtenu du bon temps de jeu. Il arrive à s’imposer dans cette équipe et se retrouve à la 3ème place du classement du 6ème homme de l’année en 2018. Il a très bien rendu la pareille à la franchise qui lui a donné sa chance, et va encore le démontrer en 2019.

Les Dinos remportent le titre en 2019, portés par Kawhi Leonard évidemment, mais le sosie officiel de Drake joue un rôle déterminant en Finales. À peine devenu père, il va être très bon en tant que chien de garde de Stephen Curry. Il va aussi planter 22 points dans le Game 6 et finira 2ème aux votes du MVP des Finales. Par la suite, il devient starter et est nommé All-Star en 2021-22. A l’été 2023, il signe un gros contrat avec les Rockets pour rejoindre le Texas et cela signe la fin de son aventure au Canada. 15 points, 5,6 passes de moyenne et un titre remporté pour Fredo qui devrait donc faire son retour à Toronto cette nuit.

Love him or hate him, you cannot deny the major contributions Fred VanVleet did for the Toronto Raptors franchise.

Un retour qui se fera malheureusement sur le banc pour un FVV blessé. A l’image d’un Marcus Smart – avec un titre en plus – il devrait y avoir une vidéo hommage. Il a d’ailleurs pris les devants en publiant une vidéo sur Instagram où il remercie tout le monde à Toronto.

L’accueil devrait être très chaleureux pour celui qui a porté ce maillot, a grandi dans cette franchise et est devenu un joueur respecté. Rendez-vous à 1h30 pour en profiter et faire le plein de nostalgie. Certes, la dernière saison et le départ libre à Houston ont pu laisser quelques rancœurs. Mais comme le dit Céline : “the good, the bad, the ugly too” donc on va laisser les fans en profiter. Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai pour conclure sur de la chanson française.

