Fred VanVleet, un contrat de patron et un rôle à assumer

Signé par Houston cet été pour 130 millions de dollars sur 3 ans, Fred VanVleet a obtenu le contrat XXL qu’il convoitait. À lui désormais de prouver qu’il mérite cet investissement de la part des Rockets, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

Sept ans après son arrivée à Toronto, Fred VanVleet a finalement quitté le Nord et l’Ontario pour venir prendre le soleil texan. Au passage, il a mis la daronne et sa future descendance à l’abri en signant pour 130 millions de dollars sur 3 ans (la dernière année est une team option). C’est tout simplement le plus gros contrat jamais signé par un joueur non-drafté. VanVleet a donc écrit l’histoire en inscrivant son autographe en bas du deal.

Fred VanVleet’s $130M contract is the largest for an undrafted player in NBA history. pic.twitter.com/jMqQuO2er9

Après le champagne pour célébrer l’heureux événement, place aux actes. Les Rockets n’ont pas mis 40 millions par an sur VanVleet pour le plaisir. Houston était en quête d’un meneur digne de ce nom depuis un moment et VanVleet va apporter bien des choses à ce groupe. Son expérience, son vécu de champion NBA, son professionnalisme et son talent tout simplement. Dans le joyeux bordel qu’était Houston l’an passé, son arrivée, couplée à celle de Dillon Brooks et Jeff Green, ne sera pas de trop pour remettre un peu d’ordre dans le vestiaire. Et on ne parle même pas d’Ime Udoka sur le banc.

On s’attend aussi à ce qu’il retire un peu de pression des épaules de Jalen Green sur le plan offensif. Un joueur qui a déjà connu les attentes du leadership à Toronto et qui va guider celui qui doit devenir le big boss à Houston.

On l’a compris, VanVleet aura des projecteurs sur lui et des responsabilités à assumer. Interdiction de se cacher. On s’attend à ce que le groupe des Rockets franchisse un cap en 2024. Hors de question de les voir au fond de la Conférence Ouest à jouer les utilités. Hors des terrains, VanVleet doit incarner un parfait leader auquel les jeunes veulent ressembler. Sur les planches, le guard a carte blanche pour artiller et envoyer du gros chiffre tous les soirs. Sans pour autant oublier de tirer vers le haut la jeune génération incarnée par Green, Sengun ou Smith Jr. bien sûr.

Reste à Fred VanVleet de réussir à assumer son contrat. Il gagne en effet quasiment deux fois le salaire qu’il avait lors de sa dernière année à Toronto. Il ne serait pas le premier à signer un gros deal et à s’écrouler sous la pression des dollars dans la foulée. Un scénario qui ne semble pas le stresser outre-mesure. Voilà ce qu’il disait à ESPN peu après sa signature à Houston :

“Ils veulent juste que je sois moi-même. Je sais que les gens sont affolés à propos du montant, mais la ligue grandit chaque année et ce chiffre ne signifiera plus la même chose dans quelques années. Je sais que c’est un facteur de choc avec l’image que j’ai en tant que joueur non drafté, mais je vais travailler tous les jours pour m’assurer que j’ai mérité chaque centime.”

Les mots sont là, reste plus qu’à montrer les actes désormais.

Source texte : ESPN