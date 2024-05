OG Anunoby (Knicks) forfait pour le match 3 face aux Pacers

Blessé aux ischios avant-hier lors du Game 2 des demi-finales de conférence face aux Pacers, l’ailier des Knicks OG Anunoby est d’ores et déjà forfait pour le Game 3. Et si ça n’est que le Game 3, les Knicks s’en sortiront bien…

Ça tire à New York, ça tire très fort. Bojan Bogdanovic a fini sa saison, Mitchell Robinson s’est blessé, Julius Randle est en vacances depuis plusieurs semaines et Tom Thibpdeau se voit dans l’obligation de donner 300 minutes par match à ses titulaires, Josh Hart en tête. Bon, Thibodeau adore ça c’est vrai, mais alors que les demi-finales de Conf battent leur plein et même si les Knicks sont en très bonne posture (2-0), on commence à douter de la capacité de ces gladiateurs de 2024 à finir ces Playoffs sur leurs deux jambes…

Ouch… un match d’absence pour OG Anunoby, on espère qu’il ira vite mieux.

New York va devoir ramper jusqu'au tour suivant.

Sorti sur blessure lors du Game 2 alors qu’il en était à la bagatelle de 28 points en 28 minutes, le champion NBA 2019 avec les Raptors manquera donc le Game 3 de ce soir, et pas mal de sources laissent à penser que le tonique ailier pourrait être absent pour un peu plus qu’un simple match…

Info importante, un peu au doigt mouiller certes mais : 2 semaines de repos généralement pour les joueurs qui ont la même blessure que OG Anunoby.

On va voir mais ça sent pas bon pour les Knicks et leur ailier. Faudrait un miracle, ils l’ont annoncé out du Game 3 di-rect. https://t.co/VZqW3a32t6

Après avoir joué 47, 50, 45 et 42 minutes lors de ses quatre derniers matchs, OG a donc marqué le coup, et il laisse son coach dans l’obligation d’aller puiser dans ses ressources, sur son banc donc, déso Thibs mais là tu n’as plus le choix. Les Knicks jouent à sept depuis le début de ces Playoffs, Mitchell Robinson n’est plus là, et au rayon des candidats à des minutes c’est Alec Burks qui se positionne, lui qui présente l’avantage de l’expérience malgré des aptitudes infiniment moins utiles que le poste 3 titulaire de New York. Precious Achiuwa pourrait également se voir offrir plus de minutes au poste 4, alors que le quatuor Brunson / Hart / DiVincenzo / Hartenstein peut déjà parier qu’il jouera entre 45 et 48 minutes jusqu’à la fin de la série.

On surveillera de très près les prochaines updates concernant OG, meilleur défenseur des Knicks et pièce absolument majeure du système Thibodeau. Car si son absence est évidemment préjudiciable, la manière avec laquelle le coach de NY va devoir tirer sur les autres s’annonce all-time… et problématique pour la suite. La fin des Playoffs des Knicks serait suspendue à la prochaine annonce concernant les ischios d’Anunoby ? A deux doigts de dire que oui.