Mike Conley a enfin vaincu la malédiction du Game 7

Cela fait quatre ans qu’il attendait ça. Malheureux en 2020 quand il a manqué un game-winner dans un Game 7 face aux… Nuggets, Mike Conley est cette fois-ci ressorti gagnant !

Avant le match décisif de cette nuit à Denver, Mike Conley n’avait jamais connu le goût de la victoire dans un Game 7 de Playoffs. Il n’avait connu que le goût amer de la défaite, avec quatre revers en quatre Game 7, dont un au scénario cruel dans la bulle de 2020.

Petite piqûre de rappel : Mike Conley évoluait alors au Utah Jazz, et se battait dans une série exceptionnelle face aux Nuggets de Jamal Murray et Nikola Jokic. Dans la manche décisive, alors que le score indiquait 80-78 pour Denver, Conley a eu l’opportunité de crucifier les Nuggets sur un shoot à 3-points en transition, à la toute dernière seconde.

Random thought but do u ever wonder if the Nuggets would be where they are right now if Mike Conley made this shot in the bubble? Would have been a 1st round upset instead of a WCF appearance… pic.twitter.com/U1Jjzq5fXw

— Aaron Gordon Advocate (@superstackff) May 1, 2024

La balle aurait pu rentrer, et Mike Conley aurait pu être le héros. Au lieu de ça elle est ressortie et ce bon vieux Mike en a fait des cauchemars.

“Cela fait quatre ans que je me repasse cette action en boucle.” – Mike Conley

Le seul moyen pour surpasser un tel traumatisme, c’était de se retrouver dans une situation similaire mais avec un dénouement différent. C’est ce qu’il s’est passé cette nuit. Si Mike Conley n’a pas inscrit de game-winner, il a enfin remporté un Game 7 de Playoffs, qui plus sur les terres des Denver Nuggets (champion en titre). Mike a grandement participé au comeback incroyable des Wolves pour décrocher la qualification en Finales de Conférence Ouest.

Mike Conley steal, Anthony Edwards 3 OH MY GOD pic.twitter.com/y15aCRroUO

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) May 20, 2024

“Je suis tellement soulagé. Quand on était menés de 15-20 points, je me disais “c’est pas vrai, encore ?”, on devait trouver un moyen de revenir.” – Mike Conley après le match

En remportant son premier Game 7 en carrière, Mike Conley s’est donné l’opportunité de jouer à nouveau les Finales de Conférence Ouest, onze ans après sa première apparition avec les Memphis Grizzlies. À 36 ans, et avec un corps qui commence forcément à montrer des signes de vieillesse, Mike sait qu’il n’aura plus beaucoup d’opportunités pour jouer les Finales NBA et chercher le titre.

Mais peut-être que cette année sera la bonne. Après tout, Mike Conley vient de vaincre sa malédiction, alors pourquoi pas aller jusqu’au bout ?

Mike Conley avait pris la parole dans son groupe avant les Playoffs. Il avait dit à ses gars que si eux avaient du temps devant eux dans leur carrière, lui n’en aurait plus pour longtemps. Et c’était donc l’année pour faire quelque chose.

Minnesota est à 4 wins des Finales NBA.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2024