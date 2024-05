Nommé sans surprise dans la All-NBA First Team cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander a gagné le droit de signer un contrat supermax à l’été 2025. Ce qui devrait lui permettre de devenir le premier joueur de l’histoire NBA à toucher… 80 millions de dollars sur une seule et même saison. Oui, vous avez bien lu.

C’est Bobby Marks, spécialiste du salary cap pour ESPN, qui a annoncé le montant du contrat que pourra signer Shai Gilgeous-Alexander l’été prochain. Petit conseil avant de regarder les montants : mouillez-vous la nuque.

Shai Gilgeous-Alexander is now eligible to sign a super max extension in the 2025 offseason.

He would be the first player to earn $80M+ in one season. pic.twitter.com/E5yHzGse3b

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 22, 2024

Dans la All-NBA First Team pour la deuxième année consécutive, Shai Gilgeous-Alexander a gagné son éligibilité pour un contrat supermax et n’aura même pas besoin d’être All-NBA la saison prochaine. Il faut en effet être All-NBA lors de deux des trois saisons précédant la signature du nouveau contrat, ce que SGA vient tout juste d’accomplir. On est dans un cas similaire à celui de Luka Doncic, à la différence qu’on est sur une extension de quatre ans et non cinq comme pour Luka. Cela s’explique par le fait que SGA est sous son contrat actuel jusqu’en 2027, contrairement à Doncic qui entrera dans son nouveau contrat dès 2026 grâce à la player option qu’il possède sur 2026-27. Pour rappel, un joueur NBA peut être sous contrat pour une durée maximale de six ans (ancien contrat + extension), pas plus.

Si tous ces montants restent pour l’instant au stade des projections, ils vont bientôt devenir réels avec le nouveau deal de droits TV que va très prochainement signer la NBA. Nouveau deal qui va faire grimper le salary cap de façon significative, et donc les contrats max/supermax également (35% du salary cap dans le cas de SGA, qui va jouer sa septième saison NBA l’an prochain). C’est ainsi que Shai Gilgeous-Alexander devrait devenir le premier joueur NBA à toucher plus de 80 millions de dollars dans une seule et même saison !

Alors que les finances sont hyper saines aujourd’hui au sein de la jeune équipe d’Oklahoma City, la masse salariale du Thunder va exploser dans les années à venir, surtout quand on sait que Jalen Williams et Chet Holmgren voudront aussi leur part du gâteau. Au manager Sam Presti de faire ce qu’il faut pour garder ce noyau intact dans le petit marché d’OKC, en évitant la même erreur faite il y a une décennie avec le transfert précipité de James Harden…

Source texte : ESPN