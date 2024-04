Shai Gilgeous-Alexander assassine les Knicks au bout du suspense !

Scénario de thriller au Madison Square Garden mais le Thunder a su tirer son épingle du jeu pour aller chercher une victoire avec les tripes face aux Knicks. Maladroit, Shai Gilgeous-Alexander a su être clutch au bon moment avec un énorme game winner.

Deux équipes du Top 4 de leur conférence qui se retrouvent sur le parquet. Pas de doute, ce Knicks – Thunder avait tout d’un choc au milieu d’une soirée fournie en match. Longtemps incertain, Shai Gilgeous-Alexander est bien en tenue pour l’occasion.

Jalen Williams taille patron

Si le Canadien signe son retour, on a eu un SGA à deux visages ce soir. Assez maladroit et moins tranchant qu’à l’accoutumée, le meneur star du Thunder a laissé la lumière à un Jalen Williams des très grands soirs. Auteur de 33 points et 8 passes, l’ailier a été dans tous les bons coups. Son coup de chaud en début de second quart-temps relance totalement les siens après un début de match compliqué.

C’est encore lui qui est là dans le money time pour mettre les shoots importants alors que New York est proche dans le rétro. Gros match également pour Josh Giddey, en triple-double et précieux dans le dernier acte.

Jalen Williams put on a SHOW in the @okcthunder‘s down-to-the-wire win at MSG 🤩

33 PTS | 14-18 FGM | 8 AST pic.twitter.com/tP82d48H5n

— NBA (@NBA) April 1, 2024

Une fin de match de folie

On insiste beaucoup sur ce money time car il fut la partie la plus improbable de cette rencontre. Un dernier acte qui a été marqué par beaucoup de maladresse des deux côtés, avec de nombreux lancers francs gâchés. De quoi donner quelques regrets aux Knicks, surtout vu le score serré.

New York a pourtant été tout proche de l’emporter, avec un Jalen Brunson bien clutch (30 points) et qui avait mis les siens devant avec quatre secondes au chrono. Le meneur aurait sans doute dû bénéficier d’un lancer supplémentaire mais les arbitres ont visiblement estimé que cela ne méritait pas, chacun se fera son avis.

Should be overtime right now. pic.twitter.com/PsEiKteS1r

— Knicks Highlights (@KnicksClipss) April 1, 2024

Un point d’avance, quatre secondes à jouer et c’est bien le capitaine Shai Gilgeous-Alexander qui récupère le shoot de la gagne. SGA prend ses responsabilités et éteint le Garden. Au bon moment, la star a su faire gagner les siens et avec cette victoire, le Thunder est officiellement de retour en Playoffs !

CE SHOOT BORDEL pic.twitter.com/zgObJ2GQJU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2024