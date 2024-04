Les Lakers en vacances : à qui la faute ? Apéro TrashTalk

On ne peut pas dire que les Lakers ont tant démérité face aux Nuggets mais ils se sont (encore) faits botter les fesses. 4-1 pour Denver et vacances pour Los Angeles où les questions sont nombreuses ? Darvin Ham ? LeBron ? D’Angelo Russell ? Qui sera là à la rentrée prochaine ? C’est parti pour l’apéro TrashTalk !

Les Lakers sont désormais en vacances et on s’est donc posé dans le canap’ pour analyser leur fin de parcours dans ces Playoffs 2024. Les regrets sur les Game 2 et 5, à qui la responsabilité de cette élimination ? LeBron James ça continue dans la Cité des Anges ou pas ? Avec son fils ou pas ? Quid de l’intersaison où Rob Pelinka aura sans doute encore beaucoup de boulot et où Darvin Ham pourrait lui ne plus en avoir si on en croit les rumeurs. D’Angelo Russell a (selon lui) des leviers, mais on voit mal qui voudrait lui offrir une fortune à la Free Agency. Le meneur semble en bout de course à Hollywood et il pourrait être intégré dans un trade cet été. Bref, plein de sujets à aborder pour le dernier apéro TrashTalk spécial Lakers de cette fin de saison 2023-24.