Finales NBA 2020 : LeBron James MVP, qui dit non ? L’Apéro TrashTalk

Les Lakers sont à une toute petite victoire d’une 17ème bague et au coeur de ces Finales un homme se détache pour le moment, fort d toute son expérience et d’un talent qui fait aujourd’hui de lui l’un des ‘battez-vous’ plus grands joueurs de l’histoire. Cet homme c’est évidemment LeBron James, leader de ces Lakers en mission, au soir d’une saison qui restera peut-être comme la plus étrange de toute l’histoire, et l’une des plus difficiles à vivre pour la franchise californienne. LeBron James qui semble aujourd’hui avoir une longueur d’avance sur Anthony Davis et J.R. Smith pour aller chercher un quatrième trophée de MVP des Finales, et on se pose donc la question de savoir qui peut encore aller contseter la puissance du King. Anthony Davis ? Il faudra sortir un Game 5 d’anthologie, peut-être même encore un match u deux derrière. Jimmy Butler ? Ne reste plus qu’à remonter un 3-1 face à LeBron, oulah.

