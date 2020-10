Finales NBA – Game 4, le mini-movie : les Lakers ont installé la nappe, ne reste plus qu’à s’envoyer un gros festin demain soir

Après deux premiers matchs sérieusement remportés et un Game 3 laissé à un Jimmy Butler phénoménal, les Lakers ont donc remis les pendules à l’heure mardi soir. Ca fait donc 3-1, et ça fait surtout quatre minutes d’images inédites et retravaillées par la NBA histoire de nous mettre l’eau à la bouche avant le Game 5 demain soir.

Concentration maximale, celle demandée par l’un des matchs les plus importants de la carrière de pas mal de tous ces mecs. Pression, un petit peu, parce que ce n’est pas tout à fait le même enjeu qu’un CTC Bugey 3 vs Artemare de début de saison. Puis l’entre-deux, les premiers crissements de chaussures qui se font plus que jamais entendre dans la bulle, et des Lakers qui prennent rapidement l’ascendant pour ne plus jamais le lâcher. Un LeBron James dans la réaction en deuxième mi-temps, un Anthony Davis impérial dans sa raquette, les joueurs de Coach Spoelstra qui ne lâchent rien mis qui demeurent un peu court, voilà pour le script très rapide de ce Game 4. Le reste ? C’est en images, et à déguster avec un délicieux Chianti.

Quatre matchs déjà dans ces Finales 2020 et une grande partie du boulot effectuée par LeBron James et ses gars. Suite au prochain épisode, dès demain, mais avant ça on s’installe et on profite.