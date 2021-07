Finales NBA – Game 4, le mini-movie : revivez l’égalisation de Milwaukee, à la maison, comme si vous y étiez

Après un match si intense, quoi de mieux qu’un mini-movie concocté par la NBA pour voir et revoir les moments forts de la partie ? Grosse ambiance, gros shoots, grosses perfs… Le meilleur de ce Game 4 est là !

Cette quatrième manche entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns a tenu toutes ses promesses. On a eu droit à une confrontation intense, entre deux équipes qui tenaient vraiment à l’emporter. Mais au final, ce sont les Bucks qui s’imposent et égalisent à deux partout dans la série. Une victoire obligatoire pour relancer ces Finales NBA, qui semblent bien loin d’être terminées. On a eu droit à du très grand Devin Booker, mais aussi à un Khris Middleton des grands soirs. Un face-à-face qui a ajouté du piment à cette partie, surtout en deuxième mi-temps, où les deux All-Stars se sont rendu coup pour coup. Au milieu de l’ambiance délétère du Wisconsin, les Suns n’ont pas pu briller, à l’image de Chris Paul, qui a réalisé son pire match des Finales : « C’est ma faute, j’ai perdu cinq ballons, j’étais mauvais sur les prises de décision ». Bien vu Chris. Vous pourrez également revoir l’incroyable contre de Giannis Antetokounmpo sur Deandre Ayton en toute fin de match, le tout en slow-mo : un régal pour les yeux. « Je pensais que j’allais me faire dunker dessus. » Oui, nous aussi Giannis. Mais avec un physique comme le sien, tout est possible… Les Suns peuvent nourrir des regrets au terme de ce match, qu’ils semblaient pourtant maîtriser. Mais Milwaukee n’a pas baissé la tête, et les Daims ont continué de sonner la charge jusqu’à la fin de cette partie, qui relance totalement ces Finales NBA 2021.

Moments forts, déclas, ambiance : ce mini-movie est parfait pour s’échauffer avant le Game 5 de demain. À deux partout, la série repart dans l’Arizona, où les fans de Phoenix risquent bien d’être plus chauds que le soleil pour pousser leur équipe…