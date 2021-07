Scottie Pippen ouvre ses portes lors des Jeux Olympiques : ça vous dit un petit séjour à Chicago via Airbnb ?

La plateforme de location immobilière Airbnb est un des sponsors des Jeux Olympiques de Tokyo. À l’occasion de cette édition un peu particulière des Jeux, un an après et sans public, Airbnb propose différentes « expériences » avec des athlètes olympiques. Ainsi, la maison de Scottie Pippen à côté de Chicago fait partie des gros lots parmi toutes ces expériences uniques.

Regarder des matchs de Team USA aux Jeux Olympiques dans la maison de Scottie Pippen, ça vous dit ? Pour fêter sa médaille d’or avec la Dream Team en 1992, ce bon vieux Scottie vous propose très gentiment de venir dans son humble demeure, pour vivre une expérience unique et inoubliable. Parce que oui, c’est bien connu, une médaille d’or olympique, ça se fête n’importe quand. Même 29 ans après. Les 2, 4 et 6 août prochains, vous ferez peut-être partie des chanceux à dormir chez Pippen. Vous vous dites que cette idée aussi loufoque qu’intéressante doit être hors de prix ? C’était sans compter sur la générosité de la légende des Bulls, qui vous invite pour 92$ pour quatre personnes et une nuit. Piscine, sauna, salle d’arcade, cinéma, terrain de basket intérieur… Tout est là pour passer du bon temps ! Vous pourrez même déguster quelques plats favoris de Scottie. Elle est pas belle la vie ? Et si vous vous demandez où est l’esprit olympique dans tout ça, sachez que vous aurez droit à la visite d’un petit musée avec les médailles d’or olympiques du numéro 33 en plus de certains trophées et souvenirs de carrière. Enfin, pour ceux qui se demandent, non Pippen ne devrait pas être sur place puisqu’il vous accueillera de façon virtuelle. Impossible donc de partager un verre de bourbon avec Scottie, mais vous pourrez tout de même lui demander s’il a apprécié « The Last Dance ». Alors si vous êtes conquis par l’idée, vous pourrez tenter de remporter ce séjour unique en vous inscrivant dès le 22 juillet à 19h sur le site de Airbnb.

Looking for a new way to experience the Games? @airbnb teamed up w @scottiepippen to host an overnight stay at his Chicago home! And his 1992 Olympics teammates Larry Bird + Patrick Ewing host @airbnbexperiences inspired by that iconic team #airbnbpartnerhttps://t.co/WAko6qBKL7 pic.twitter.com/IiVLEK3Wko — Ros Gold-Onwude (@ROSGO21) July 15, 2021

Parmi les autres expériences basket que la plateforme propose, il y a une discussion vidéo avec Larry Bird. Rien que ça. Une occasion unique de partager des souvenirs, ressentis, et autres anecdotes croustillantes de la carrière incroyable de Larry Legend. Pour les quelques fans des Pacers qui souhaiteraient participer, oui, vous pourrez également lui demander si un duo Malcom Brogdon – Domantas Sabonis peut remporter le titre un jour. Dans le même genre, Patrick Ewing fait aussi partie des légendes qui ont accepté de se prêter au jeu. Ça commence à faire du beau monde à qui poser des questions… L’occasion pour la légende new-yorkaise d’annoncer qu’il est disponible et prêt pour coacher en NBA dès la saison prochaine, ou d’adouber officiellement Julius Randle, qui sait ? La discussion avec Bird aura lieu le 3 août, de 22h à 23h, pour le prix de 85€. Même prix, et quasiment même heure avec Pat Ewing (23h – minuit), mais le meeting aura lieu la veille. Si vous êtes extrêmement chanceux, vous pourrez donc très bien discuter avec l’un des plus grands pivots de l’histoire du basket, dans une réunion Zoom, le tout en étant chez Scottie Pippen. « Pat, tu te rappelles du poster de Pip en 1994 ? »

Imaginez quelques secondes pouvoir lâcher vos meilleures briques dans l’antre de la légende de Chicago. Ou bien avoir la chance de discuter titre NBA avec Patrick Ewing, Ou mieux encore, poser des questions à Larry Bird sur sa défaite face à Magic lors des Finales NBA 1987. Franchement, ça claque non ? Eh bien c’est possible, si le COVID le permet évidemment. Bienvenue en 2021.

Source texte : Airbnb