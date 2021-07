Point Team USA : Bradley Beal forfait pour les JO et match annulé contre l’Australie, on a connu mieux comme prépa…

En pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Team USA imaginait sans doute des jours plus sereins avant de s’envoler vers le Japon. Mais entre défaites inattendues et protocole COVID qui perturbe à la fois l’effectif et le calendrier, le groupe de Gregg Popovich doit faire face à plusieurs challenges. Et malheureusement, on vient d’apprendre que Pop sera privé de Bradley Beal…

C’est officiel, Bradley Beal n’ira pas aux JO. Récemment placé dans le protocole COVID alors qu’il était chaud pour participer à sa toute première compétition olympique, l’arrière star des Wizards ne pourra finalement pas faire le déplacement à Tokyo. La nouvelle a été annoncée par ESPN et c’est évidemment un coup dur pour Bealou, qui n’a jamais eu l’occasion de défendre les couleurs de son pays. En plus de BB, un autre membre de Team USA est allé visiter le protocole sanitaire, à savoir Jerami Grant. Est-ce qu’il pourrait lui aussi rater la compétition ? Théoriquement oui, mais Gregg Popovich serait confiant par rapport à sa participation. Le joueur des Pistons n’a pas été testé positif au COVID et on peut donc l’imaginer réintégrer le groupe assez rapidement avant que l’équipe s’envole vers le Japon lundi. En tout cas, il est clair que ce n’est le scénario idéal pour une préparation aux JO, surtout que la rencontre prévue la nuit dernière contre l’Australie n’a finalement pas été jouée. Aux alentours de cinq heures du mat’, Shams Charania de The Athletic a en effet balancé la news concernant l’annulation du quatrième match de préparation de Team USA pour cause de protocole sanitaire. Les hommes de Pop boucleront donc leur prépa avec une opposition contre nos amis espagnols (ou pas) dimanche.

Health and safety protocols force cancellation of USA-Australia exhibition game on Friday. Team USA will conclude its exhibition schedule vs. Spain on Sunday. https://t.co/dRcr4dMjqT — Shams Charania (@ShamsCharania) July 16, 2021

Team USA's Jerami Grant has entered health and safety protocols at Team USA camp, sources tell me and @joevardon. Grant has not tested positive for coronavirus. He and Bradley Beal are in protocols in Las Vegas. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2021

La question qu’on se pose tous désormais, c’est celle concernant les potentiels remplaçants. Qui va prendre la place de Bradley Beal dans le roster ? Comme indiqué hier, le nom de Julius Randle ressort pas mal mais y’en a d’autres également. Parmi eux, un certain Duncan Robinson, le sniper du Miami Heat. Selon Grant Afseth de Sports Illustrated, Robinson est effectivement dans les petits papiers du staff de Gregg Popovich. Idem pour l’intérieur des Rockets Christian Wood selon le Houston Chronicle. Par contre, il n’y a visiblement pas de Trae Young, pourtant auteur de grands Playoffs cette année. Le nouveau vilain de la NBA commence même à se prendre pour Isiah Thomas, qui avait été laissé de côté par la Dream Team de 1992 alors qu’il possédait largement le niveau pour faire partie de la plus grande équipe de l’histoire du basket. On ne va pas revenir sur ce dossier épineux mais visiblement, Trae estime « qu’il remplit les critères mais qu’il est injustement oublié ». Bref, on va surveiller ça de près dans les prochains jours. Toujours selon ESPN, Gregg Popovich chercherait un mec en bonne condition physique afin de pouvoir l’intégrer directement dans son effectif. On peut donc déjà oublié James Harden, probablement en train de se faire plaisir dans les strip-clubs de Brooklyn (ou de Paris).

Alors que Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday devraient rejoindre l’équipe américaine après les Finales NBA et que la Select Team peut également proposer des solutions de remplacement, Team USA doit s’adapter en dernière minute et ça, ce n’est jamais idéal avant une compétition comme les JO.

Miami Heat sharpshooter Duncan Robinson is among the replacement options that USA Basketball is considering, per a source. — Grant Afseth (@GrantAfseth) July 15, 2021