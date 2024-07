Anthony Edwards et l’art du troll : “je pense que je suis l’option n°1 de Team USA”

Interrogé quant à son rôle au sein de Team USA, Anthony Edwards n’a pas fait l’impasse sur l’humour en déclarant aux journalistes qu’il se considérait comme l’option numéro 1 de l’équipe de Steve Kerr. Des barres de rigolades, surtout pour Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James.

Ce n’est plus un secret : Team USA est composée des meilleurs talents offensifs de la planète basket. Du joueur all time au mètre carré, et un trio Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James pour tenir le volant de cette formation qui est sans aucun doute l’une des meilleures jamais alignées par le pays de l’Oncle Sam. Sauf que dans ce groupe, il y a des jeunes, qui voient doucement leur ère arriver. Anthony Edwards en fait évidemment partie, et il pose de suite les bases. En plaisantant un bon coup.

“Je suis toujours l’option numéro 1. Vous pouvez le voir différemment, mais ils n’ont qu’à s’adapter à moi. C’est comme ça que je vois les choses.” – Anthony Edwards

Autant, c’est rigolo, autant, cela ouvre le passionnant débat du partage de ballon dans cette équipe. Steve Kerr et ses troupes sont très certainement alignées sur une hiérarchie, mais attention, au cas où un revers d’entrée de compétition se présenterait, à ce que la volonté de chacun d’apporter à l’édifice ne se transforme pas en poison pour la sélection.

Les États-Unis entameront leur préparation face au Canada le 11 juillet, à Las Vegas.

Timberwolves’ Anthony Edwards on how he fits in with USA Basketball Olympic team: “I’m still the number one option. Y’all might look at it differently. … They’ve got to fit in around me. That’s how I feel.” pic.twitter.com/Cga5kTiR2J

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 7, 2024